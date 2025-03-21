【藝術文化】2025台北雙年展「地平線上的低吟」 全球54位藝術家作品11月北美館見

2025台北雙年展策展人提爾．法爾拉特（左）及山姆．巴塔維爾（右）共同宣布展覽主題以及藝術家名單。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025第14屆台北雙年展昨（20）日宣布展覽主題為「地平線上的低吟」（Whispers on the Horizon），並公布完整參展藝術家名單。本展覽由來自黎巴嫩的山姆．巴塔維爾（Sam Bardaouil）和來自德國的提爾．法爾拉特（Till Fellrath）擔任雙策展人，將展出全球35個城市的54位藝術家作品，探尋關於「思慕」（yearning）的多重意義，展覽將於今年11月1日至2026年3月29日於北美館舉行。

王耀億《合拍片》為2025台北雙年展的台灣藝術家作品之一。（王耀億提供）

策展人山姆表示，「地平線上的低吟」以台灣為起點，構想源自3個與台灣歷史密切相關的物件—尪仔、日記與單車。尪仔，活在侯孝賢電影《戲夢人生》的世界裡，呼應李天祿動蕩不安的生命；日記，來自陳映真的小說《我的弟弟康雄》，記錄一個年輕人對於理想的深切渴望；單車，存在於吳明益的小說《單車失竊記》，追憶著消失在歷史中的父親身影。尪仔、日記與單車等物件雖未現身展場，卻如銘刻於記憶的線索、潛流於空間的低語。

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今年參展的台灣藝術家包含致穎、邱子晏、何彥諺、倪灝、王湘靈、王耀億、吳家昀等人，以及北美館典藏的陳澄波、陳進及陳植棋的作品，為展覽注入更深層的歷史紋理與文化縱深。策展人提爾說明，「藝術家們以詩學、美學、藝術表達為出發點，企圖在這個充滿兩極化、戰爭跟挑戰的世界中，找回共通的人性。」特別的是，近半數參展藝術家出生於1984年後，且有33件委託創作，期望透過不同世代，帶著當代語境的思考，展現對於現今世界的即時視角，並以不同形式，回應過去與未來的連結，展開對「思慕」的多層次探索。詳詢北美館官網。

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