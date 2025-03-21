【藝術文化】北藝嚴選《自由大教堂》亞洲首演 舞出人性與自由的深刻對話

26位舞者在夏瑪茲打造的神聖空間裡，用身體書寫著一幅幅關於生命、自由和信仰的詩篇。（©Evangelos Rodoulis，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的「北藝嚴選」於今、明（21、22日）兩天推出波赫士．夏瑪茲作品《自由大教堂》，結合了鐘聲、管風琴、合唱與舞蹈，展現夏瑪茲對舞蹈的創新與探索，在北藝中心大劇院進行亞洲首演。

波赫士．夏瑪茲的創作總是挑戰觀眾對舞蹈的傳統認知，也突顯他的藝術哲學建立在「打破舞蹈既有框架」的基礎上。《自由大教堂》中，他讓26名表演者在空間中形成一種無序的秩序，讓舞動的群體建構出一種「沒有教堂屏蔽的神聖集會」感，並將整場表演依不同的聽覺內容分為5個獨立的片段，使聲音與肢體動作交揉。

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波赫士．夏瑪茲表示，「此次帶來的《自由大教堂》是有點厚重的作品，與很多的舞者一起工作，這次的演出不單有烏帕塔舞團的舞者，還包含法國舞蹈組織『陣地』的舞者，是兩處舞者共創的演出。」教堂不是自由的空間，劇院也不是，真正的自由空間只存在於心中。這種將空間、身體與歷史交織的藝術手法，讓觀眾不僅僅是欣賞舞蹈，更參與了一場關於人性、信仰與自由的深刻對話。演出詳詢OPENTIX網站。

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