自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】王宇光新作《人之島》 探索人與島嶼的關係

2025/03/21 05:30

《人之島》被譽為是「私密、詩意也真實」的動人演出。（李建霖攝，衛武營提供）《人之島》被譽為是「私密、詩意也真實」的動人演出。（李建霖攝，衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕甫獲全球舞蹈重鎮英國沙德勒之井劇院（Sadler’s Wells）「國際玫瑰舞蹈獎」的舞蹈家王宇光，最新作品《人之島》，從身體漂泊的旅程中，瞥見島嶼在柔軟與堅韌之間承載人的力量，將於明、後（22、23日）兩天在衛武營戲劇院演出。

《人之島》是王宇光「關係3部曲」中的第2部，由王宇光和印尼舞蹈家Danang Pamungkas共同演出，舞台上的兩人，在隱喻意象如海如土地不停流轉的巨型黑色塑膠氣囊間，或獨舞或共舞，作品探索人與島嶼、人與文化的關係，在彼此互為表裡或對抗間，感受「自我」以及「我們」生存所在。

王宇光和Danang於2008至2011年間在雲門2共事，2019年王宇光入選「流浪者計畫」後，前往印尼尋找「刻有自己名字的大魚」時，兩人再度聚首，自此種下合作創作的種子。2022年推出《去你的島》，獲得衛武營、國家兩廳院、FACP 亞洲文化推展聯盟支持，兩人不僅造訪彼此所在的島，又一同在兩人都陌生的島國英國、日本駐村創作，最終發展出《人之島》。

衛武營藝術總監簡文彬表示，「王宇光是台灣新世代傑出舞蹈家之一，衛武營有幸陪伴其創作出《人之島》，期待這齣精采作品，成為他在世界舞壇發光發熱的助燃劑，讓更多國外朋友認識這位來自台灣的優秀藝術家。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應