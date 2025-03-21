【藝術文化】神韻在台巡演 場館收炸彈恐嚇 主辦：已嚴密加強維安

〔記者凌美雪／台北報導〕美國「神韻藝術團」昨（20）日起在基隆表演藝術中心展開台灣巡演，針對日前演出場館遭到不明人士發送恐嚇信，用放置「炸彈」等手段威脅場館不得讓神韻演出。主辦台灣法輪大法學會發表聲明，已配合警方與劇院一同加強安保檢查與相關維安工作，用最嚴謹的態度，確保入場觀眾、劇院以及藝術團人員的安全。

聲明中指出，這類威脅的幕後指使者很明顯來自中國共產黨政權。神韻自2006年成立以來，就在世界各地一直遭遇中共各種干擾與攻擊，諸如以外交手段施壓劇院、通過海外媒體和自媒體抹黑神韻、虛假炸彈與槍擊威脅劇院、找人在劇院外滋事搗亂以及破壞神韻車輛等，其目的無非是不願讓國際社會看見沒有共產黨以前的中華文化的真正美好，更不願國際社會看見中共迫害人民、迫害法輪功人權的真相。

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學會呼籲國人共同認知此為中共一貫的認知戰、心理戰等的虛假混合威脅伎倆。事實上，在各國警戒下，多年來中共對各國劇院的恐嚇均未得逞，比如今年2月20日，神韻在美國華盛頓甘迺迪表演藝術中心的首演，也收到不明人士的威脅恐嚇，最後證明是虛驚一場。美國白宮事後在記者會上針對此事警告中共當局，強調「本屆政府將非常嚴肅對待此事，並追究相關責任」。

學會也說明神韻演出的宗旨，是傳達與復興遭到中共破壞之前的精神文明和美麗文化，在長達2小時的近20個節目中，有2個節目彰顯具有信仰的民眾如何堅靭善良地克服中共的迫害，讓觀眾深受感動及鼓舞，而這正是讓中共最懼怕的內容。

今年神韻藝術團在台巡迴8個城市，基隆首演後，將巡迴至台北、台中、嘉義、台南、高雄、員林、以及桃園，演出至4月27日。 詳詢神韻官網（https://zh-tw.shenyun.com/tw）

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