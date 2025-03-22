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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】混沌世界中重建秩序 姚仲涵個展串聯光電獸

2025/03/22 05:30

新媒體藝術家姚仲涵以影像《光電獸宇宙 未來》串聯過往作品。 （忠泰美術館提供）新媒體藝術家姚仲涵以影像《光電獸宇宙 未來》串聯過往作品。 （忠泰美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由忠泰美術館主辦的「在混沌的世界中建立一點序曲」，邀請新媒體藝術家姚仲涵攜手劇場獨立製作人吳季娟，展開跨領域共創展覽，兩人透過不斷提問、假設、拆解與重組，最終以共創形式顛覆大眾對跨界合作的既定認知，更首度嘗試以影像串連，創作「光電獸」系列作品。即日起至6月29日在忠泰美術館登場。

新媒體藝術家姚仲涵自2017年起發展「光電獸」系列創作，曾參與台灣燈會、台灣國際光影藝術節等展會，他也曾跨界與樂團宇宙人共創裝置作品。今年延續跨領域實驗精神推出展覽，以「混沌」與「序曲」為核心概念，探討人類在兩者間的生存之道，並與吳季娟衍生創作5件作品，同時，開啟全新系列創作，透過作品試圖回應聲光創作中的抽象性，以及對於身體感缺失的思考。

忠泰美術館表示，此次展覽，藝術家有許多新的嘗試，譬如多頻道錄像作品〈感覺噪音〉，亦是他首次採集外部混沌的環境噪音，觀眾能在展場中，聽到自大型喇叭播放的聲音，並從兩側的電視螢幕中聽到環境噪音，影像日常景象，涵蓋台灣與日本的生活圈及周邊街區，構築個人體驗與城市聲景交織的場景；以噴氣管與空壓機做為媒材的新作〈漸強、漸弱與打氣〉，以彈簧的擺動象徵混沌，隱藏於作品背後的電子裝置設定則規律運作，構築出秩序的框架，隱喻人生際遇的起伏變化。

此外，全新大型裝置〈光電獸#41 - 混沌〉於室內空間呈現，作品以影子為核心，延續對光影與聲響流動關係的探索，作品透過鋁管長度的秩序變化與光影交錯閃爍，讓光與影產生不同的對話。展覽期間並邀請表演藝術家卓楷程，於4月11日、5月17日演出《險些失落的平衡》；6月14日姚仲涵與卓楷程將共同呈現本展第5件作品〈混沌／力量／音量〉。詳詢忠泰美術館官網。

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