【家庭plus．親子會客室】媽媽閃失 兒子包容

媽媽閃失 兒子包容

文／曾維瑜

家裡的規矩是，用過的杯碗瓢盆都要立刻清洗乾淨，水槽和流理台隨時必須保持清潔。所以媽媽自己要以身作則，如果有人不遵守規矩，自然是要被碎念的。

但偶爾，生活總是會有意外，比如這天我起晚了，趕著出門，來不及清洗咖啡杯和早餐盤，只能匆匆放在水槽裡。自知沒遵守規矩，但情勢所逼，著實不得已。沒想到回到家，杯盤已經被洗淨，穩當地放在瀝水架上。

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是兒子耶，是常被碎念的兒子幫我把杯盤洗淨了。我突然覺得有趣，晚出門的兒子看到媽媽放在水槽的杯盤時，是什麼心情？他腦袋有沒有閃過「太好了，妳被我抓到了」的痛快感覺？

晚上兒子回家，一句也沒提起這事，大度的他，幫愛碎念的媽媽順手洗了遺落的杯盤，沒有什麼要拿出來說嘴的，也沒打算對我落井下石。

後來我們之間就有了一種默契：不小心違反規矩時，就跟對方說一聲，表示自己其實是清楚覺察、意識著自己的行為的，另一方在這種時候，就會很體諒地說知道了，如果提早回家，就會先一步將流理台俐落地收拾好。

少了碎念，生活中多了共識，我們講好怎麼一起生活在這個屋簷下，同時也都相信彼此一定會盡最大的誠意去遵守公約，並且包容偶爾的閃失。

兒子相對的成熟，不知不覺中也讓媽媽收斂了不少張牙舞爪的尖銳。

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