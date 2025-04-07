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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．婚姻研究院】坐下來 好好吃頓飯

2025/04/07 05:30

坐下來 好好吃頓飯坐下來 好好吃頓飯

文／蕭愉馨

你有多久沒跟另一半坐下，好好面對面吃飯了？

是否看著手機自顧自地結束一頓飯；或是疲憊不堪地在超商面對著空虛，草草用完一餐；又或是看著電視稀哩呼嚕、也糊里糊塗地吃到見底。

在迎來肚中的小生命後，全年無休在孩子們身邊打轉忙活，一會泡奶餵奶、一會溢奶換衣、一會哇哇大哭要抱睡、一會體力充沛吵著陪玩。我的一餐就在這忙一下、那抱一下，切得細細碎碎，一頓飯分成四、五次，中餐成點心都是家常便飯。

熬著熬著，襁褓中的小不點也上幼兒園了。睽違已久感受到自由的清晰，時隔3年的新生活，第一想做的，是與先生「坐下面對面好好吃飯」。

那天，先生特意排休，帶著我前往口袋名單的餐廳。一起翻閱菜單討論著喜歡的菜色，兩人不疾不徐地一口一口細細品嘗，話題還是圍繞在孩子身上，但身邊少了爬上鑽下坐不住站不好、時不時掉飯粒，或打翻湯汁，總要提醒降低音量的調皮搗蛋們。

原來，坐下面對面話家常地吃頓飯，是如此滿足、幸福。

再後來，先生總會一週排出一天陪我「好好吃飯」，不受孩子、公婆打擾，也找回彼此被柴米油鹽淹沒的頻率。

如果現在的你感到生活乏味疲倦，不妨帶著另一半或家人享用一餐，感受生活的美味與彼此的溫度，會發覺總有令你眷戀的人生滋味。

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