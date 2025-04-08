自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

桂冠男中音湯瑪斯．漢普森再訪台 攜手NSO獻聲馬勒《少年的魔法號角》

2025/04/08 05:30

桂冠男中音湯瑪斯．漢普森再訪台 攜手NSO獻聲馬勒《少年的魔法號角》湯瑪斯．漢普森睽違8年再登台，獻聲馬勒《少年的魔法號角》。
（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕美國當代最傑出的男中音湯瑪斯．漢普森（Thomas Hampson），睽違8年再登台，將攜手NSO演繹馬勒藝術歌曲經典《少年的魔法號角》選粹。與漢普森有多次合作經驗的NSO音樂總監準．馬寇爾說，「他的歌聲充滿故事性與深度，是最能展現馬勒藝術歌曲精髓的聲音之一。」

NSO音樂總監準．馬寇爾指揮NSO演出。（NSO提供）NSO音樂總監準．馬寇爾指揮NSO演出。（NSO提供）

湯瑪斯．漢普森以溫暖渾厚的音色、細膩的詮釋力，以及對文本的深刻理解，被譽為德奧藝術歌曲的權威，並被維也納國家歌劇院頒授「桂冠歌手」榮譽；除歌劇之外，他的藝術歌曲詮釋更被視為標竿，尤其擅長詮釋馬勒、舒伯特等作曲家的作品。憑藉對馬勒作品的詮釋，曾榮獲古斯塔夫．馬勒金質獎章，並獲選為New York Classical Review年度最佳表演。

《少年魔號》（Des Knaben Wunderhorn）原是一本德國傳統民俗詩集，源於19世紀德意志民族地區，學者採集常民的歌謠、童話、神話、傳說等編匯成冊。馬勒於1888到1898年間，取該詩集譜寫了9首歌曲，多半僅有鋼琴版本，之後又陸續推出交響曲版本，後來集結成《少年的魔法號角》歌曲集。

馬寇爾認為，馬勒的歌曲總是充滿深刻的象徵與層次，「他選擇的詩句蘊含著對生命的思索，透過音樂傳遞關於愛、孤獨與歸屬的情感。」漢普森則對馬勒的《少年的魔法號角》情有獨鍾，認為這套歌曲集蘊含人類情感與行為的隱喻，每首歌曲都充滿戲劇性與詩意，不僅4度錄製，更親自編訂鋼琴伴奏版本，展現對作品的深入理解。

「準．馬寇爾、湯瑪斯．漢普森與NSO」音樂會，將於4月13日在台北國家音樂廳演出，上半場聚焦漢普森詮釋馬勒《少年的魔法號角》選粹，包含〈萊茵河的小傳說〉、〈美麗的號聲吹響處〉、〈原光〉、〈起床鼓〉、〈鼓手實習生〉等5首；下半場則由NSO演出布拉姆斯的《g小調第1號鋼琴四重奏》，是由荀貝格所改編的管絃樂版本，馬寇爾認為，此曲改編時忠實保留了布拉姆斯的每一顆音符，卻賦予更龐大的管絃樂音響，比布拉姆斯的任何一部交響曲都更加厚實、強烈，是一部極具特色且不可錯過的傑作。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應