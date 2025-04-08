桂冠男中音湯瑪斯．漢普森再訪台 攜手NSO獻聲馬勒《少年的魔法號角》

湯瑪斯．漢普森睽違8年再登台，獻聲馬勒《少年的魔法號角》。

（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕美國當代最傑出的男中音湯瑪斯．漢普森（Thomas Hampson），睽違8年再登台，將攜手NSO演繹馬勒藝術歌曲經典《少年的魔法號角》選粹。與漢普森有多次合作經驗的NSO音樂總監準．馬寇爾說，「他的歌聲充滿故事性與深度，是最能展現馬勒藝術歌曲精髓的聲音之一。」

NSO音樂總監準．馬寇爾指揮NSO演出。（NSO提供）

湯瑪斯．漢普森以溫暖渾厚的音色、細膩的詮釋力，以及對文本的深刻理解，被譽為德奧藝術歌曲的權威，並被維也納國家歌劇院頒授「桂冠歌手」榮譽；除歌劇之外，他的藝術歌曲詮釋更被視為標竿，尤其擅長詮釋馬勒、舒伯特等作曲家的作品。憑藉對馬勒作品的詮釋，曾榮獲古斯塔夫．馬勒金質獎章，並獲選為New York Classical Review年度最佳表演。

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《少年魔號》（Des Knaben Wunderhorn）原是一本德國傳統民俗詩集，源於19世紀德意志民族地區，學者採集常民的歌謠、童話、神話、傳說等編匯成冊。馬勒於1888到1898年間，取該詩集譜寫了9首歌曲，多半僅有鋼琴版本，之後又陸續推出交響曲版本，後來集結成《少年的魔法號角》歌曲集。

馬寇爾認為，馬勒的歌曲總是充滿深刻的象徵與層次，「他選擇的詩句蘊含著對生命的思索，透過音樂傳遞關於愛、孤獨與歸屬的情感。」漢普森則對馬勒的《少年的魔法號角》情有獨鍾，認為這套歌曲集蘊含人類情感與行為的隱喻，每首歌曲都充滿戲劇性與詩意，不僅4度錄製，更親自編訂鋼琴伴奏版本，展現對作品的深入理解。

「準．馬寇爾、湯瑪斯．漢普森與NSO」音樂會，將於4月13日在台北國家音樂廳演出，上半場聚焦漢普森詮釋馬勒《少年的魔法號角》選粹，包含〈萊茵河的小傳說〉、〈美麗的號聲吹響處〉、〈原光〉、〈起床鼓〉、〈鼓手實習生〉等5首；下半場則由NSO演出布拉姆斯的《g小調第1號鋼琴四重奏》，是由荀貝格所改編的管絃樂版本，馬寇爾認為，此曲改編時忠實保留了布拉姆斯的每一顆音符，卻賦予更龐大的管絃樂音響，比布拉姆斯的任何一部交響曲都更加厚實、強烈，是一部極具特色且不可錯過的傑作。

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