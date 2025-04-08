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新古典室內樂團聲景紀實跨域創作 《旗津白玫瑰．25紀事》北中演出

2025/04/08 05:30

新古典室內樂團聲景紀實跨域創作 《旗津白玫瑰．25紀事》北中演出舞台上的懸吊裝置恍若翻轉著生與死、陸地與海洋的水平面，也象徵搭載著25朵白玫瑰般的少女，充滿青春與記憶流動的命運渡輪。
（李奕瑲攝，新古典室內樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕新古典室內樂團歷時3年籌備的聲景紀實音樂劇場《旗津白玫瑰．25紀事》，以1973年旗津的渡輪翻覆事件為本，運用聲音、影像、肢體、舞台裝置與空間美學，描繪充滿愛與勇氣的生命敘事。

新古典室內樂團聲景紀實跨域創作 《旗津白玫瑰．25紀事》北中演出《旗津白玫瑰‧25紀事》以聲景紀實音樂劇場述說一個歷史事件。
（李奕瑲攝，新古典室內樂團提供）

《旗津白玫瑰．25紀事》故事描繪1973年的一個清晨，一艘由旗津開往高雄的渡輪，因超載加上機械失靈而發生沉船意外，造成25位年輕女工不幸罹難，當時正值台灣經濟起飛，這些少女為分擔家計到加工廠賺錢，僅因不願遲到被扣工資，紛紛擠上超載的渡輪而發生船難，最後竟演變為「旗津25淑女墓」及周邊許多穿鑿附會的靈異傳說。

這個特別的跨域創作，由新古典室內樂團藝術總監陳欣宜發想並擔任製作人，陳欣宜談及與導演黃楚原進駐旗津田野調查時，有位罹難者家屬回憶，當天早晨，身為姊姊的她煮好一碗粥，妹妹卻因粥太燙來不及吃完，為了準時上工而匆匆趕往碼頭，卻就此搭上終結生命的渡輪。包括「一碗粥」在內的各個生命故事，乘載著無數家庭的情感傷痕。

舞台設計趙建銘將一噸重的懸吊裝置放置在舞台上，搭配彷彿汪洋大海般的背景，象徵生與死、陸地與海洋、青春與記憶的流動；導演黃楚原率聲音設計團隊採集旗津當地的海浪聲、渡輪機械聲，倖存者、受訪者談話錄音，並透過「物件演奏」讓聲音成為舞台敘事的一部分，描摹幽遠的回憶聲響。

這也是新古典室內樂團一次重大的突破，讓演奏家與肢體藝術家首次嘗試「集體創作」，共同探索當代音樂、聲景素材、紀實影像、舞踏與空間美學等，多元互動交融的無限可能。全劇分為3幕，包括「軌跡」、「選擇」與「回家」，以「25」這個貫穿作品的符碼，循著當年她們離家工作的軌跡，走過生命中不同選擇的岔路，最終回歸各種形態的「家」。

《旗津白玫瑰．25紀事》於2023年在高雄衛武營首演，適逢事件發生50週年；2024年受邀做為台南藝術節壓軸節目，今年則將於4月12、13日在台北國家戲劇院、4月19、20日於台中國家歌劇院演出。

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