攝影師鏡頭下的故鄉情懷 《家根拼圖》4/10公視首播

汪曉青（左）作品探討了身分認同與家的深層意義。（公視提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由公視製作的「紀錄觀點」系列，將推出紀錄片《家根拼圖》，由導演馬立群透過4位台灣攝影師的生命故事，深入描繪他們以影像記錄家鄉的樣貌，並在創作中尋找自我與土地之間的連結，引領觀眾反思「家」與「根」的意義。將於4月10日晚間10點，在公視頻道及公視直播YT頻道首播、公視+同步上架首播。

導演馬立群指出，《家根拼圖》透過這些影像創作者的生命經歷，引導觀眾重新思考自我身分與故鄉的關係。「這部紀錄片想問的，是我們與家鄉的距離，是否真的那麼遠？還是其實一直都在我們心裡。」

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《家根拼圖》以謝三泰、汪曉青、鍾順龍、鄧博仁等4位來自不同背景的攝影創作者為主角。他們透過鏡頭捕捉記憶、情感與土地的交織軌跡，各自以獨特視角呈現家鄉對自身的重要性。影片不僅呈現個人生命歷程，也試圖在當代快速變遷的社會中，找回人與土地之間那份深刻又細膩的情感聯繫。

來自澎湖的謝三泰透過攝影重新認識曾經疏離的故鄉，並在影像中找回過往的回憶與情感；花蓮藝術家汪曉青則以作品《我簽故我在》探討了身分認同與家的深層意義；同樣來自花蓮的農夫攝影師鍾順龍，透過影像記錄日常與自然的點滴，展現對家庭與土地的感恩與依戀；在台北工作的鄧博仁，長年遠離家鄉屏東，卻經常因高鐵窗外一瞥勾起鄉愁，他以攝影訴說對故鄉山水與老宅的思念，讓觀者感受到家鄉做為心靈寄託的深遠力量。

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