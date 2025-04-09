【藝術文化】韓國鋼琴家趙成珍6月再訪台 獻演拉威爾與德奧經典名曲

韓國鋼琴家趙成珍將於6月訪台舉辦2場獨奏會。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕韓國鋼琴家趙成珍（Seong-Jin Cho）以蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主聞名，在台灣也擁有不少樂迷，今年6月，他將再度訪台，於台北、台南，呈獻2場風格迥異的鋼琴獨奏會。

今年適逢法國印象派大師莫里斯．拉威爾150週年誕辰，趙成珍將於6月26日晚間，在台北國家音樂廳舉辦「印象拉威爾」獨奏會，以近3小時的演出呈獻全場拉威爾鋼琴作品的現場精華，包括《水之嬉戲》、《為已逝公主的孔雀舞曲》、《夜之加斯巴》、《鏡》、《庫普蘭之墓》等經典名曲，曲目數量之多，也罕見安排2次中場休息。

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趙成珍說，自己十幾歲之前就已經接觸過拉威爾的音樂，他形容拉威爾的作品宛如「一位面帶溫柔微笑、眼含深情的靈魂」，在理性與情感之間達到完美平衡，具有令人難忘的音樂魅力；而樂界對於趙成珍詮釋的拉威爾，則評論他的演奏不僅淋漓盡致地展現作品中的色彩變化，更將每個細節精準呈現，且能夠精準捕捉拉威爾作品中的微妙情感轉折與動態變化，可說兼具浪漫與理性。

訪台的第2場音樂會，是6月29日下午在台南文化中心，以「德奧經典」獨奏會做為2025台積心築藝術季節目之一。趙成珍於2024/25樂季受邀擔任柏林愛樂駐團藝術家，他始終相信，音樂的詮釋來自人生的積累，探索屬於自己的詮釋和聲音便是一場旅程，不斷發現更深層的音樂語彙。因此，在台南的獨奏會，他將展現德奧鋼琴經典的深厚底蘊與獨特魅力。

曲目包括李斯特《巡禮之年》中的〈艾斯特莊的噴泉〉，以流暢的旋律與精采的音色變化，帶領聽眾感受生命的湧動與活力；貝多芬的第15號鋼琴奏鳴曲《田園》，則以悠揚的旋律與豐富的情感，展現大自然的寧靜與和諧；還有巴爾托克的《戶外》組曲，以其獨特的現代音樂語言與多層次的音樂形象，呈現出戶外生活的多彩與無限可能；最後則是布拉姆斯的《第3號鋼琴奏鳴曲》，以其深邃的內涵與複雜的結構，展現出浪漫主義音樂的魅力與深度。音樂會詳詢MNA牛耳藝術。

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