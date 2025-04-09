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【藝術文化】威廉．肯特里奇《女先知》亞洲首演 探討對命運與科技控制的焦慮

2025/04/09 05:30

【藝術文化】威廉．肯特里奇《女先知》亞洲首演 探討對命運與科技控制的焦慮恩蘭拉‧馬哈蘭古（左）與凱爾‧謝潑德分享《女先知》音樂創作的想法與靈感。
（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕南非當代藝術大師威廉．肯特里奇（William Kentridge）作品《女先知》（SIBYL）將於4月11日至13日，在北藝中心大劇院登場，為其亞洲首演。作品結合動畫、音樂、舞蹈與動態裝置，以古希臘神話中象徵命運啟示的「女先知」為靈感，回應當代人類對命運與科技控制的焦慮。昨（8）日率先由負責音樂創作的即興爵士鋼琴家凱爾．謝潑德（Kyle Shepherd）以及合唱暨編舞恩赫蘭赫拉．馬哈蘭古（Nhlanhla Mahlangu）舉辦記者會，分享創作過程。

《女先知》融合音樂、舞蹈、動畫、雕塑等，演員在舞台上旋轉穿梭，打造命運與科技交織的寓言。（北藝中心提供）《女先知》融合音樂、舞蹈、動畫、雕塑等，演員在舞台上旋轉穿梭，打造命運與科技交織的寓言。（北藝中心提供）

馬哈蘭古表示，《女先知》是一部結合室內歌劇、繪畫與動態影像的跨域作品，「此作不是重演希臘神話，而是轉化為南非版本，運用南非的文化與語言，創造出屬於這片土地的《女先知》。」他結合傳統與即興，讓演出更具靈魂層次。

謝潑德則以來自多元文化交融的開普敦背景，發展出融合傳統、現代與爵士語彙的音樂。他說明：「我從小在教堂演奏，習慣與現場空間互動。《女先知》的創作挑戰在於，它不只是配樂，而是回應威廉的每一筆繪畫，每一個視覺節奏。」他強調，肯特里奇的畫筆本身就具有音樂性，而自己的鋼琴聲，是為那些畫筆發聲。

《女先知》畫面交錯動畫與現場繪畫，將神話、身體與圖像編織為詩。整體視覺設計延續肯特里奇擅長的炭筆素描與即時影像轉換，再現紙本、舞台與螢幕之間的戲劇流動，將透過肯特里奇一貫的詩性美學，挑戰觀眾對命運、歷史與未來的感知邊界。演出詳詢北藝中心官網。

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