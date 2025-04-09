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【藝術文化】柯迺柏當代書法繪畫展登場 重塑東方書藝風景

2025/04/09 05:30

法國藝術家柯迺柏早年師承韓國書法家李應魯，後來來台進修，逐步發展出融合東方筆墨與西方抽象精神的風格。（記者董柏廷攝）法國藝術家柯迺柏早年師承韓國書法家李應魯，後來來台進修，逐步發展出融合東方筆墨與西方抽象精神的風格。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由郭木生文教基金會主辦的「柯迺柏當代書法繪畫展」，即日起至4月29日於大院子展覽館展出，展出法國藝術家柯迺柏（André Kneib）融合東西方語彙的書畫作品。展覽呈現他對漢字語義、筆墨律動與色彩表現的探索，亦是他30多年書法與繪畫實踐的階段總結。

柯迺柏「竹」系列作品飽含色彩與激情，探索文字與情感、筆墨與色彩之間的當代表現。（記者董柏廷攝）柯迺柏「竹」系列作品飽含色彩與激情，探索文字與情感、筆墨與色彩之間的當代表現。（記者董柏廷攝）

柯迺柏於受訪時表示，自己18歲開始練習書法，從楷書、隸書、行書到草書皆有涉獵。他說：「字典是我的調色板，筆就是我的魔杖。」他早年在巴黎學習書法，師承韓國書法家李應魯，後來來台進修，逐步發展出融合東方筆墨與西方抽象精神的風格。他觀察到影像早已從黑白邁入彩色，便思考：「為何書法不能也有色彩？」因此他將色彩帶入傳統筆墨結構中，形塑出具有動態感與深層情緒的當代書藝。這樣的實驗，初期曾受到爭議，但他始終堅持創作信念，讓書法進入更自由開放的視覺語境。

展覽中的「心」系列作品頗受矚目，作品中「心」字於畫布上旋轉飛濺，色彩與筆觸交織，如音符般跳動，既是書法亦是繪畫，也如同解構後的文字碎片，將「書寫／反書寫」、「繪畫／反繪畫」推向視覺與意識的臨界點，並融合東方水墨的韻致與西方抽象的激情。此外，柯迺柏也特別鍾情於「竹」與「水」等字。他說，竹子在東方文化中象徵氣節與長青，他雖居住歐洲，卻因竹子聯想到東方生活的日常與精神氣質，以「百花圖」、「百子圖」為靈感，挑選具象徵性的漢字發展出近百件作品，讓每一個字既承載記憶，也展現筆墨與色彩之美。展覽詳詢大院子官方臉書。

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