【藝術文化】台文基地「改編自真人真事」特展登場 聚焦當代性別事件的噤聲與反抗

「改編自真人真事：當代性別事件的噤聲與反抗」特展於台北台文基地展出至10月12日。（宜東文化提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣文學館主辦的「改編自真人真事：當代性別事件的噤聲與反抗」特展，探討台灣文學如何成為倡議的先鋒、弱者的武器、團結的契機。不只展出包含林奕含、劉芷妤、張亦絢、廖輝英、陳雪等作家的文本，更首度展示台文館典藏的邱妙津《生活週記》、履歷，以及由作家林奕含家屬授權展出的課堂報告、書房收藏品等。展出地點在台北台灣文學基地，展期即日起至10月12日。

首度展出作家邱妙津就讀北一女中時的《生活週記》等台文館典藏文物。（記者董柏廷攝）

台文館館長陳瑩芳致詞時表示，文學不只療癒人心，也是發聲工具，更可能促成社會改革與進步。她指出，李昂《殺夫》曾被視為10年後真實殺夫事件的預言，而該事件促成《家庭暴力防治法》的建立；林奕含《房思琪的初戀樂園》則促成《補教法》實名制，及後續《刑法》通姦除罪化。此次展覽首度公開邱妙津的求職履歷與《生活週記》，傳遞其關懷社會、以文學介入現實的姿態。

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展場中設計「空氣柱」與「空氣包」，象徵文學的曖昧性、壓抑及想要突破的心情。（記者董柏廷攝）

策展顧問之一暨清大台文所所長王鈺婷指出，本展延續2021年「可讀．性—台灣性別文學變裝特展」的策展脈絡，更進一步回應當代大眾文化與重要社會議題，讓文學不再只是歷史軌跡，而是與現代讀者對話的敘事載體。她強調，文學既可隱喻、也可直言，是一種社會反抗的精神能量，特別是邱妙津履歷自傳中表達對新聞媒體的關注，讓觀眾得以一窺她如何藉由文學觸探社會現實。

本次特展呈現多件台文館重要典藏品，包括1990年代台灣最具代表性的同志作家邱妙津於北一女中時期撰寫的《生活週記》，以及其就業時填寫的履歷與自傳，勾勒出她從學生到創作者之間的生命軌跡。展覽亦展出《房思琪的初戀樂園》作者林奕含家屬授權提供的課堂報告與書房物件，並設置模擬書房空間，邀請觀眾走進她的創作場域。此外，展中亦收錄劉芷妤《女神自助餐》、林奕含《房思琪的初戀樂園》等作品的有聲書段落，並搭配國家影視聽文化中心修復完成的文學改編電影《油麻菜籽》，期盼觀眾透過觀看與聆聽，看見文字中隱藏的暴力、聽見噤聲背後的反抗，思索文學提供的療癒性。展覽詳詢台文館官網。

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