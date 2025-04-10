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【藝術文化】黃麗音「麗麗食品」展 探索物質生產及消費文化關係

2025/04/10 05:30

黃麗音「The Tower of Freebies 廢比塔計畫」，邀請觀眾共同參與，將家中未拆封的百貨贈品等帶至展場堆疊。（記者董柏廷攝）黃麗音「The Tower of Freebies 廢比塔計畫」，邀請觀眾共同參與，將家中未拆封的百貨贈品等帶至展場堆疊。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的「Lili Deli麗麗食品」展，由2022年台北美術獎首獎得主黃麗音策畫，將展間打造成一間飲食零售店舖，透過現成物、多媒材雕塑、聲音裝置與攝影等陳設，構築與日常飲食消費緊密相關的微型景觀，回應現代社會對廉價、效率與實用至上的生活方式。即日起至6月22日於北美館地下2樓展出。

黃麗音《 包裝人生 》，低碳鋼、木頭、包裝紙，122 × 91 × 3公分，2025。（記者董柏廷攝）黃麗音《 包裝人生 》，低碳鋼、木頭、包裝紙，122 × 91 × 3公分，2025。（記者董柏廷攝）

黃麗音長期關注物質在跨文化與歷史脈絡中的移動與轉譯，創作多運用紙張、塑料、紡織品等輕巧媒材，探討物件所承載的文化記憶與生產邏輯。她擅長以臨時材質與現成物建構多重文化交錯的裝置現場，並對「包裝」這類消費痕跡的轉換與遺棄過程格外敏銳，藉此反思人類在資本邏輯下的集體行為與生產秩序。

其中，《包裝人生》為她近年代表作之一，其以多年蒐集的包裝紙為素材，包括台灣月餅紙、義大利糖果紙、德國煙燻肉包裝紙、英國三明治紙等，拼貼成層層堆疊的作品，呈現全球化與過度消費體系下物件與勞動的異化樣態。

同時，設置於展場一隅的「The Tower of Freebies 廢比塔計畫」，邀請觀眾捐出家中未拆封的百貨贈品、促銷禮物或股東會紀念品，這些物件雖因過度生產而失去使用價值，卻又難以丟棄。展覽將其堆疊成一座色彩斑斕的塔樓，試圖回應物件積累與失效的日常現象，並為被遺忘的小物件提供一處短暫但具公共意義的展示場域。

黃麗音創作常以市場、貨架、攤位等熟悉場域為轉譯對象，近年她持續於歐洲展出，2024年曾於英國泰德美術館舉辦個展，延伸至食品供應鏈主題，探討食物從原產地到消費過程中的標準化與消失機制。展覽詳情可詢北美館官網。

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