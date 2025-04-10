【藝術文化】巴洛克獨奏家樂團北中高巡演 狂熱大協奏II饗樂迷

巴洛克獨奏家樂團《狂熱大協奏II》邀樂迷感受多聲部層次的美。（巴洛克獨奏家樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕大協奏曲（Concerto Grosso）為巴洛克時期常見曲種，以器樂群與樂團合奏，2組輪流交替出現，相互對比。巴洛克獨奏家樂團將展開《狂熱大協奏II》巡演，精選從18世紀到21世紀曲目，邀樂迷一起盡享大協奏曲的競合之美。

巴洛克獨奏家樂團表示，此次將以2首18世紀大協奏曲呈現巴洛克時期作曲家「改編」同儕作品的特色，包括查爾斯．阿維森（Charles Avison）改編史卡拉第的大鍵琴奏鳴曲成為弦樂團的大協奏曲，以巧妙的聲部對比與華麗的旋律線條，重現18世紀音樂的典雅與精緻；以及巴赫（J. S. Bach）將韋瓦第（A. Vivaldi）的雙小提琴協奏曲改編為鍵盤協奏曲，展現德義音樂風格交融的奇妙。

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另有20世紀布洛赫（E. Bloch）的《第1號大協奏曲》，以現代充滿民族風的語法，重新建構大協奏曲的核心理念，展現出感性與理性水乳交融的動人語彙。

此外，樂團特別委託台灣優秀作曲家李思嫺創作的大協奏曲《對話(之五):共感》，以長笛、單簧管、上低音管、小提琴與大鍵琴為獨奏群、弦樂團為合奏群，細膩呈現不同聲響的跨時空對話。

4月13日在台中國家歌劇院小劇場、17日於台北松菸誠品表演廳、19日在衛武營國家藝術文化中心表演廳演出，詳詢OPENTIX。

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