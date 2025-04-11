【藝術文化】國台交2025講座音樂會 專家開講遊北歐

國台交講座音樂會系列受觀眾喜愛，適合年輕學子使用文化幣體驗。圖為2024年的演出現場。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團「2025講座音樂會」聚焦北歐，由音樂學者吳毓庭擔任策畫並現場講解，將分別於5月23日及6月15日，在台中國家歌劇院舉辦2場「來自北歐」系列音樂會，結合音樂、美學與知識，由國交台團員現場演奏，此外，這次新增旅外音樂家的預錄訪談影片於現場播放，分享當地的人文生活，盼以全新方式細膩探討北歐音樂的獨特風貌。

首場5月23日晚間的「芬蘭篇」，邀請到三味線演奏家倪瑞興，分享他在芬蘭留學的經歷及感受；音樂部分則是由小提琴謝佩殷及劉芳佑、中提琴蔡依倫、大提琴劉孟蓁演出西貝流士D小調弦樂四重奏《親密之聲》。國台交表示，2025年是西貝流士（J. Sibelius）誕辰160週年，這位芬蘭音樂大師的作品充滿詩意與民族精神，特別是他的《親密之聲》，展現了芬蘭大自然的壯麗與情感的起伏。

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6月15日下午是「丹麥篇」，邀請旅居丹麥的台灣作曲家吳俐瑩，講述她長期在當地生活的體驗，以及對丹麥音樂特色及人文風情的理解。現場由小提琴張睿洲及鍾璟棛、中提琴蕭惠珠、大提琴陳廷瑋，演出尼爾森的《降E大調第3號弦樂四重奏》。國台交表示，尼爾森以其創新的旋律語法和強烈的音樂張力，開創了丹麥音樂的新篇章，此曲更是呈現他對生命與藝術的獨到見解。音樂會詳詢OPENTIX。

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