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【藝術文化】TFA台法風華聯展登場 展現深耕本土、走向國際的藝術風貌

2025/04/11 05:30

李金祝〈正濱漁港〉油畫，20F，2025。（TFA提供）李金祝〈正濱漁港〉油畫，20F，2025。（TFA提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣藝術家法國沙龍學會（簡稱TFA）主辦的「台法風華」會員聯展，4月12日起至5月11日於台中港區藝術中心展覽室C舉行。此次展覽由創會會長趙宗冠博士與現任理事長陳志芬共同策畫，匯聚八十餘位會員中具代表性的藝術家作品，涵蓋寫實、寫意、抽象與立體等多元風格，呈現老中青三代藝術交匯對話的風貌。

TFA表示，展覽不僅是一場視覺饗宴，更是藝術家與觀眾之間深層情感的交流。此次展覽以藝術做為載體，呈現創作者對生活的理解與情感，透過多元畫風與創作手法，述說個人視角中的風景、記憶與想像。

展出陣容堅強，包括前文化部政務次長林金田、前理事長許合和、王偉銘等資深創作者，也有畫壇大師關門弟子參與，如張義雄弟子李金祝、陳啟東弟子曾淑慧，以及劉國松弟子江心靜等，代表台灣當代藝術傳承與創新的精神軌跡。

其中，趙宗冠〈長生紅富士〉，以濃烈色彩描繪自然景觀中的精神寓意，展現東方繪畫的沉靜與力量；李金祝〈正濱漁港〉，畫面以鮮明色塊構築出台灣港灣的繽紛印象，展現生活感與童趣風格。

此外，TFA將於9月前往法國凡爾賽市藝術館舉辦展覽，拓展台灣藝術在國際舞台的能見度，並實踐「深耕本土、立足台灣、走向國際」的宗旨。另將於4月12日舉辦「溫馨．關懷．愛」文藝座談會，邀請觀眾透過藝術關懷人文與心靈對話。

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