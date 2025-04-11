【藝術文化】全台10條走讀路徑 探索歷史建築與原民文化

國父史蹟館「梅屋敷」建築為日治時期木構日式旅館，曾為接應室，是見證近代革命史的重要場域。（國父紀念館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國父紀念館舉辦的「走讀國父史蹟與多元族群建築文化活動」，橫跨台北、台中、台南與台東等地共10條走讀路徑，將於4月26日至7月26日登場。活動聚焦於建築空間與在地文化的連結，帶領民眾實地探訪歷史建築、現代建築與原住民族聚落，深入認識建築所承載的歷史脈絡與社會價值。

國父紀念館表示，此次策畫走讀系列活動，延續館方對文化深度探索的關注，邀請銘傳大學建築系教授徐明松與多位學者擔任導覽講師，透過半日行程的實地踏查與專業解說，引導參與者從建築視角理解台灣多元社會的演變與空間精神。

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台北場次共有5條路徑，行程包含國父史蹟館、中山堂、大稻埕歷史街區、松山機場及多棟現代建築，探索歷史建築與戰後都市發展的關聯；台南場與台中場共有3條路徑，關注建築與公共服務，參訪新營天主堂、大仙寺、南門勞工育樂中心與東勢地區的公部門設施；台東場有2條路徑，聚焦南島文化與母系部落建築，探訪排灣、阿美與卑南族聚落，呈現原住民族的建築智慧與生活方式。活動將於4月15日上午10時起開放報名，台東場限額15名，其餘場次為25名，額滿為止。詳詢國父紀念館官網。

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