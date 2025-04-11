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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 王信益／浴室

2025/04/11 05:30

◎王信益◎王信益

◎王信益

熱氣正在彌留

軟針般的水流――光影交織的森林

也曾與誰走過

偶然我合掌

光線復活之際――

水流是扇形的卦象

弧線平行的

彩虹

「彎折，抵達背面，再彎折」

反射緊挨著色散。倘若無盡的變形

反芻如此，洪水的背脊

午後海濱，你捧著，甕裡的灰燼

從你側臉看過去，遠邊彩虹是

多彩的助詞，我撇過臉

面朝烏雲，你則相反，風起的時候

詞語抵達前

必然墜毀「或許我們，各自

去找各自的海」「我愛山的胸膛

但不愛山雪的冷」遠邊的海浪從沒洗滌

誰的腳掌，輕撫的浪，能否不帶一粒沙

你是折線的孩子

我偏愛蜷縮的曲線

實則厭惡，對於詞語的體感

我有太多想說的，但我無法

只能依賴你歪斜的部首

礦質的浪

漫上腳掌，霧氣使我窒息

你說你想擁有一座

乾溼分離的浴室

但誰能全心做一場乾燥的夢

對外窗沒有鎖死

但推窗、回床、做夢都太難

夢是鮮豔的膽汁，房間裡

蜘蛛編結黑暗，或許可以

和你聊聊天色的變換

不去辯證不談隱喻

光線只要變形一吋

我心中的列車

就要死去一節

沒有乘客、車票、鐵軌

鬼魂的哨音正在離析雨

天色浮上來像一顆頭顱

――我們一起走過的夜路。

假使我沒有說一切苦痛

晨昏就會過去

假使我說了一切苦痛

晨昏就會過去

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