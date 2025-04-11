【自由副刊】 王信益／浴室

◎王信益

◎王信益

．

熱氣正在彌留

軟針般的水流――光影交織的森林

也曾與誰走過

．

偶然我合掌

光線復活之際――

．

水流是扇形的卦象

弧線平行的

彩虹

．

「彎折，抵達背面，再彎折」

反射緊挨著色散。倘若無盡的變形

反芻如此，洪水的背脊

．

午後海濱，你捧著，甕裡的灰燼

從你側臉看過去，遠邊彩虹是

多彩的助詞，我撇過臉

面朝烏雲，你則相反，風起的時候

．

詞語抵達前

必然墜毀「或許我們，各自

去找各自的海」「我愛山的胸膛

但不愛山雪的冷」遠邊的海浪從沒洗滌

誰的腳掌，輕撫的浪，能否不帶一粒沙

．

你是折線的孩子

我偏愛蜷縮的曲線

實則厭惡，對於詞語的體感

我有太多想說的，但我無法

只能依賴你歪斜的部首

．

礦質的浪

漫上腳掌，霧氣使我窒息

你說你想擁有一座

乾溼分離的浴室

．

但誰能全心做一場乾燥的夢

對外窗沒有鎖死

但推窗、回床、做夢都太難

．

夢是鮮豔的膽汁，房間裡

蜘蛛編結黑暗，或許可以

和你聊聊天色的變換

不去辯證不談隱喻

．

光線只要變形一吋

我心中的列車

就要死去一節

．

沒有乘客、車票、鐵軌

鬼魂的哨音正在離析雨

天色浮上來像一顆頭顱

．

――我們一起走過的夜路。

．

假使我沒有說一切苦痛

晨昏就會過去

假使我說了一切苦痛

晨昏就會過去

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