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【自由副刊】 王信益／浴室
◎王信益
◎王信益
．
熱氣正在彌留
軟針般的水流――光影交織的森林
也曾與誰走過
．
偶然我合掌
光線復活之際――
．
水流是扇形的卦象
弧線平行的
彩虹
．
「彎折，抵達背面，再彎折」
反射緊挨著色散。倘若無盡的變形
反芻如此，洪水的背脊
．
午後海濱，你捧著，甕裡的灰燼
從你側臉看過去，遠邊彩虹是
多彩的助詞，我撇過臉
面朝烏雲，你則相反，風起的時候
．
詞語抵達前
必然墜毀「或許我們，各自
去找各自的海」「我愛山的胸膛
但不愛山雪的冷」遠邊的海浪從沒洗滌
誰的腳掌，輕撫的浪，能否不帶一粒沙
．
你是折線的孩子
我偏愛蜷縮的曲線
實則厭惡，對於詞語的體感
我有太多想說的，但我無法
只能依賴你歪斜的部首
．
礦質的浪
漫上腳掌，霧氣使我窒息
你說你想擁有一座
乾溼分離的浴室
．
但誰能全心做一場乾燥的夢
對外窗沒有鎖死
但推窗、回床、做夢都太難
．
夢是鮮豔的膽汁，房間裡
蜘蛛編結黑暗，或許可以
和你聊聊天色的變換
不去辯證不談隱喻
．
光線只要變形一吋
我心中的列車
就要死去一節
．
沒有乘客、車票、鐵軌
鬼魂的哨音正在離析雨
天色浮上來像一顆頭顱
．
――我們一起走過的夜路。
．
假使我沒有說一切苦痛
晨昏就會過去
假使我說了一切苦痛
晨昏就會過去
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