限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 鍾勝峰／驚蟄
◎鍾勝峰
◎鍾勝峰
我聽見外頭開始落雨，打在夜晚冷卻後的鐵皮上，發出雜訊一般的刷刷聲響。
吸氣、心跳、心跳、心跳，我平躺在床上而雙眼仍然閉起，伴隨著漸大的雨聲，我感覺到溼冷的風從窗戶溜到我的床邊，而身體裡的脈動一波一波從左胸下傳出，以心臟為圓心，將波動傳至身體各個末梢。我想起白天在醫院健康宣導上看到的說明，成年人在休息狀態下的心跳，通常介於一分鐘六十至一百次，以最低的數值來計算，一秒也要跳動一次。
請繼續往下閱讀...
我試著進入更放鬆的狀態，讓那波動在我體內來回奔走，如海浪般從中心持續並深層地將血液往邊界傳遞。我是海，海是床，床是外頭加速的雨往下潛入一整片安靜的海洋，海洋底下板塊的脈動是心跳，而心跳是雷。在我失去意識之前，我聽見一道雷喚醒萬物的聲音。
●
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應