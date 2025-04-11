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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 鍾勝峰／驚蟄

2025/04/11 05:30

◎鍾勝峰◎鍾勝峰

◎鍾勝峰

我聽見外頭開始落雨，打在夜晚冷卻後的鐵皮上，發出雜訊一般的刷刷聲響。

吸氣、心跳、心跳、心跳，我平躺在床上而雙眼仍然閉起，伴隨著漸大的雨聲，我感覺到溼冷的風從窗戶溜到我的床邊，而身體裡的脈動一波一波從左胸下傳出，以心臟為圓心，將波動傳至身體各個末梢。我想起白天在醫院健康宣導上看到的說明，成年人在休息狀態下的心跳，通常介於一分鐘六十至一百次，以最低的數值來計算，一秒也要跳動一次。

我試著進入更放鬆的狀態，讓那波動在我體內來回奔走，如海浪般從中心持續並深層地將血液往邊界傳遞。我是海，海是床，床是外頭加速的雨往下潛入一整片安靜的海洋，海洋底下板塊的脈動是心跳，而心跳是雷。在我失去意識之前，我聽見一道雷喚醒萬物的聲音。

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