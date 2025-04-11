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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】移旅避人擠人 新發現等著你

2025/04/11 05:30

移旅來到沒有人潮的國家指定史蹟稱名寺，也是關東唯一的淨土庭園，是鎌倉時代北條實時所建，獨占優雅寧靜的淨土極樂世界。（劉黎兒攝）移旅來到沒有人潮的國家指定史蹟稱名寺，也是關東唯一的淨土庭園，是鎌倉時代北條實時所建，獨占優雅寧靜的淨土極樂世界。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

現在日本不但湧來各國觀光人潮，也有許多其他地區的日本人來東京等都會尋求發展，但這些很潮的地方都太喧囂、昂貴了，外加物價全面暴漲，房租或生活費、餐飲住宿費居高不下，因此今年日本的關鍵字就是「移（zurasu）」，意即稍微滑動一下位置或時間等，世界就會大為改變，一片光明美好。我近年信奉zurasu主義，旅行都是移旅，也就是故意迴避人潮時間與地點，果然收穫豐富。

「移」是移動、轉換、替換等，也就是改變時間、場所及行動，不去人擠人，就會有新發現，比自己想像更有趣！

現在年輕人在東京大阪等大都會租屋，租金昂貴，最新流行就是「駅移」，故意避開高租金、交通方便的大轉運站，選小車站附近。像是下北澤很貴，就選東北澤等，就會便宜很多！

我近年旅遊頻繁，也採取「駅移」，像過去常投宿鎌倉，近年則多住附近的大船、藤澤、茅崎等，不但體驗湘南許多城鎮的氣氛與歷史文化，品嘗當地特產外，也從不同角度看到富士山，或回想早年曾在大船松竹採訪過松坂慶子等，尤其這些飯店費用也非常合宜！若是太昂貴的日子就改時間去，也順便迴避了人潮！

受到SNS影響，大家很容易集中去特定地點玩，造成觀光公害外，玩得很辛苦，也因此我盡量開發許多還沒被注意的當地景點，每次都有意外的驚喜。像最近去了有珍藏國寶稱號，鎌倉時代北條實時所創的武家圖書館「金澤文庫」，又去了文庫附近，北條家在13世紀建的菩提寺（現為稱名寺），這裡是國家指定史蹟，有京都奈良及岩手以外罕見的淨土庭園。淨土庭園是日本庭園的原型，在關東地區是唯一的，氣氛不輸給京都庭園。這個重現極樂淨土世界，卻不收費且維持優雅貴族氣氛，因為還沒成為熱門景點，探訪時幾乎沒人，獨占了一個無限美好寧靜時空！

最近日本各地都太熱門了，無人就是福，就像3月底東京櫻花滿開日，我不再去千鳥淵人擠人，而去世田谷區被稱「小京都」的寺町通幾處寺院賞櫻，也是獨占美景。去年也在埼玉的幾處櫻花岸滿喫了澎湃而無人潮的櫻花滿開。移動地點的移旅也是幸福泉源。

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