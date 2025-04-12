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【藝術文化】新北市美術館25日開館 推出往來／照見典藏展

2025/04/12 05:30

吳瑪悧的裝置藝術作品《重建一立方公分土地 需要100年》，利用90公分高的木夾容器排列於地面，形成「重建1立方公分土地需要100年時間」的字樣造型。（新北市文化局提供）吳瑪悧的裝置藝術作品《重建一立方公分土地 需要100年》，利用90公分高的木夾容器排列於地面，形成「重建1立方公分土地需要100年時間」的字樣造型。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市美術館將於4月25日開館，市府文化局指出，開館當天推出「往來／照見」典藏研究展，透過館藏回溯新北市不同歷史階段的文化脈絡，展出藝術家洪瑞麟、林壽宇、張照堂、吳瑪悧、唐唐發等45組藝術家的作品，以多元媒材與創作手法，描繪城市景象與在地生活。

唐唐發的多元媒材創作《芭蕉菜奇雅》透過寫實、趣味手法，呈現傳統市場攤販的熱鬧景象。（新北市文化局提供）唐唐發的多元媒材創作《芭蕉菜奇雅》透過寫實、趣味手法，呈現傳統市場攤販的熱鬧景象。（新北市文化局提供）

文化局指出，洪瑞麟油畫作品〈淡水風光〉，透過色塊筆觸堆疊展現淡水獨特景觀，畫面色彩明朗鮮豔，反映淡水在台灣藝術發展歷程中的重要地位，也展現了洪瑞麟對自然景致的敏銳觀察。

此外，唐唐發的多元媒材創作《芭蕉菜奇雅》，透過寫實、趣味手法，呈現傳統市場攤販的熱鬧景象，作品運用木桌、鐵鉤、帆布、菜籃等現成物品所組做，以及仿製生鮮魚肉、蔬果的繪畫，營造出逼真的市場攤販，模糊藝術與日常的界線，使藝術融入市井文化。

文化局指出，吳瑪悧的裝置藝術作品《重建一立方公分土地 需要100年》，利用90公分高的木夾容器排列於地面，形成「重建1立方公分土地需要100年時間」的字樣造型，並填滿培養土，作品不僅拓寬「雕塑」的定義，也希望藉此喚起大眾對環境保護的意識。

「往來／照見」展期自4月25日起至8月17日，將透過平面、立體、裝置及影像等多元作品，展現藝術多重面向；除了「往來／照見」典藏研究展外，美術館還將推出「新店男孩：Don’t Worry，Baby」以及「再自然不過的事」等開館展覽，詳詢新北市美術館官網（https://ntcart.museum/）。

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