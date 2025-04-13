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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】3天75場接力 艋舺國際舞蹈節今晚閉幕

2025/04/13 05:30

Laura Gorodko的《FREEDOM TO LOSE CONTROL TOGETHER WITH THE MANY》，是一場沉浸式的表演體驗，今（13）日晚間在萬座曉劇場做為閉幕演出。（曉劇場提供）Laura Gorodko的《FREEDOM TO LOSE CONTROL TOGETHER WITH THE MANY》，是一場沉浸式的表演體驗，今（13）日晚間在萬座曉劇場做為閉幕演出。（曉劇場提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由曉劇場舉辦的艋舺國際舞蹈節（Want to Dance Festival），是台灣最大的獨立舞蹈平台。2025年以「Diversity」為題，自11日起一連3天，連結萬華16個場地，共有40組表演團隊、超過200位創作表演者，呈獻超過70場節目，持續到今（13）日晚間。策展人鍾伯淵表示，非常感謝來自世界各地的參與者，願意帶著作品走進社區及各個獨立劇場。

今年主題「Diversity」，讓文化、民族、性別等不同議題多元齊聚發聲，策展顧問耿一偉表示：「我們都擁有創造的自由，而這份自由讓我們變得很多元，這就是艋舺國際舞蹈節想要達成的目標。」國際發展顧問張欣怡則表示，舞蹈節以身體出發介入城市空間的方式，創造許多人的相遇，今年有多位國際夥伴首次造訪台灣，也有多位創作者是帶著新作品「回娘家」。加上策展人鍾伯淵這幾年在國外馬不停蹄看節目的累積，也邀請到多個在國際舞壇大放異彩的作品來台演出。

今年公開徵選單元（Open Call Program），共有來自韓國、寮國、義大利、西班牙、墨西哥各地及台灣團隊30組參與；國際交流單元（Exchange Program）則延續2024年獲評審青睞的10組國內編舞家作品，在舞蹈節期間推薦給今年的國際策展人，媒合洽談下一站的演出機會。

此外，今年還與萬座焦點（Wan Focus）合作，為艋舺國際舞蹈節與國際組織連結邀請節目，引進不同的國際觀點。2025艋舺國際舞蹈節打破坐在黑盒子等待戲開演的觀戲模式，在充滿歷史人文風景的艋舺，觀眾只要攜帶舞蹈護照就可到各個非典型的表演空間觀賞。詳詢官網（https://www.wantodance festival.com/）。

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