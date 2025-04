【藝術文化】3天75場接力 艋舺國際舞蹈節今晚閉幕

Laura Gorodko的《FREEDOM TO LOSE CONTROL TOGETHER WITH THE MANY》,是一場沉浸式的表演體驗,今(13)日晚間在萬座曉劇場做為閉幕演出。(曉劇場提供)

〔記者凌美雪/台北報導〕由曉劇場舉辦的艋舺國際舞蹈節(Want to Dance Festival),是台灣最大的獨立舞蹈平台。2025年以「Diversity」為題,自11日起一連3天,連結萬華16個場地,共有40組表演團隊、超過200位創作表演者,呈獻超過70場節目,持續到今(13)日晚間。策展人鍾伯淵表示,非常感謝來自世界各地的參與者,願意帶著作品走進社區及各個獨立劇場。

今年主題「Diversity」,讓文化、民族、性別等不同議題多元齊聚發聲,策展顧問耿一偉表示:「我們都擁有創造的自由,而這份自由讓我們變得很多元,這就是艋舺國際舞蹈節想要達成的目標。」國際發展顧問張欣怡則表示,舞蹈節以身體出發介入城市空間的方式,創造許多人的相遇,今年有多位國際夥伴首次造訪台灣,也有多位創作者是帶著新作品「回娘家」。加上策展人鍾伯淵這幾年在國外馬不停蹄看節目的累積,也邀請到多個在國際舞壇大放異彩的作品來台演出。

今年公開徵選單元(Open Call Program),共有來自韓國、寮國、義大利、西班牙、墨西哥各地及台灣團隊30組參與;國際交流單元(Exchange Program)則延續2024年獲評審青睞的10組國內編舞家作品,在舞蹈節期間推薦給今年的國際策展人,媒合洽談下一站的演出機會。

此外,今年還與萬座焦點(Wan Focus)合作,為艋舺國際舞蹈節與國際組織連結邀請節目,引進不同的國際觀點。2025艋舺國際舞蹈節打破坐在黑盒子等待戲開演的觀戲模式,在充滿歷史人文風景的艋舺,觀眾只要攜帶舞蹈護照就可到各個非典型的表演空間觀賞。詳詢官網(https://www.wantodance festival.com/)。

