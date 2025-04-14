【藝術文化】Taiwan Week精選節目 展現當代台灣劇場風貌

闖劇場黃懷德《扮仙》。（兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為了儘可能讓外賓體驗到當代台灣劇場風貌，「Taiwan Week」節目規畫除了TIFA兩廳院台灣國際藝術節的節目外，另安排了非公開檔期內的演出以及作品片段呈現。

再拒劇團的《逝言書》。（兩廳院提供）

其中亮點節目包含台灣藝術家以創作探索並表達對「轉型正義」的反思，如陳芯宜得獎作品《無法離開的人》，藉VR沉浸式體驗喚起不同世代對這段歷史的共感；魏海敏X王嘉明《女王的名字》回望中國歷史中少數的女性統治者之一慈禧太后的生平；布拉瑞揚舞團《我．我們》第2部曲，從排灣族語中象徵思考的詞語「puqulu」出發，挑戰各種關係的詮釋；河床劇團《之間》與PHI工作室及歐納西斯文化跨國合製XR沉浸式劇場，融合現場表演者與虛擬實境打造數位奇觀；雲門舞集《定光》使舞者成為聲音、動作和自然的連結，令觀眾沉浸於自然的饗宴。

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黑眼睛跨劇團《末日前的冬之旅》。（兩廳院提供）

聚合舞即將推出的新作《Water Falls─當水落下》將聚焦於台灣做為獨立國家的衝突，並將此議題視為全球各地強權與區域自由、自決之間衝突的縮影；闖劇場黃懷德《扮仙》思考了民間文化中對信仰和神靈的潛在需求，是一部將歷史記憶、性別認同、傳統藝術及其儀式框架交織在一起的作品。

台北木偶劇團《赤子》。（兩廳院提供）

再拒劇團的《逝言書》以卡夫卡的書信為引，觀眾戴著耳機，聆聽一封封被台灣國家檔案局封存60年，無法送達的遺書；黑眼睛跨劇團《末日前的冬之旅》，將舒伯特聯篇歌曲《冬之旅》的詩意具象化，將當代台灣及世界的發展與困境連結，成為一則文明與社會進展的寓言。台北木偶劇團《赤子》則以呂赫若「棄文學、從革命」的人生故事為原型，透過架空的朝代，用布袋戲富含隱喻的表演手法，激發觀眾對自身土地的共鳴與反思。

聚合舞新作《Water Falls─當水落下》。（兩廳院提供）

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