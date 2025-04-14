自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 曾稔育／愛的時差

2025/04/14 05:30

圖◎郭鑒予圖◎郭鑒予

◎曾稔育 圖◎郭鑒予

人一旦學會忍耐，便很難想起什麼是所謂的正常。

墜入年夜反覆的夢，我們的舌頭蓋起巨大的神廟。琳琅的滿宴，食欲永遠不及的戰場。圓桌轉成車輪，才晃一眼，一年又靜靜地被輾了過去。

阿嬤在病前，習慣花好幾日，籌備祭祖的各式牲禮。三杯清酒、十二道菜、一大鍋飯，還有完整的三牲，放在神明桌前，其餘人坐在客廳，低著頭，就任憑電視放起自己的鞭炮。

螢幕裡，一群不相關的人，玩著團圓的遊戲。熱鬧聲，滑過逐漸冷掉的菜肴。相對的沉默，把夜吃得更深。良久，身為長子的他才打開門，帶進他的新家人。沒特別道歉，所有人倒是很快地，朝著他們圍出一個新的圓。

小時候，我以為圓是最公平的形狀。若從中心量到任何圓邊，皆有著相等的距離。可是在漫長的重複的年裡，我發現除了中心以外，所有的「邊」向來都指著：一種不被在乎的邊緣。

手上的香在室內融出一碰就會墜落的雲。眾人鞠躬，收起的香，隨著無意識的步伐，很快地又繞起了第二個圓。那些菜，在獻給祖先後，已變成比冬天還冷的夢。

可是舌頭，崇拜愛的舌頭，卻溫吞地把一切都收拾乾淨。不問溫度，不問味道。遲到者的舌根，沒有過任何歉意，甚是長出一雙健壯的腳，從圓的中心，死命地奔向沉默的那端。自學業打量到愛情，待沒有供人挖掘的肉時，我所坦露出的骨骸，在圓桌上散成不被看見的煙花。

那是「年」，屬於時間的巨輪，總是不自覺地把人輾成不成形的哀傷。

如同阿嬤在病後，家裡的祭祀籌備，落到母親的身上。一樣的牲禮，一樣的遲到，不一樣的卻是那些晚到的人，還能站在中心，挑剔著菜色的豐富度、牲禮的品質與熟度。

母親沒有反駁，屬於她的長髮早被雲咀嚼出更荒涼的白。我在一旁，沒能站向她的沉默。只是順著那些煙，看著表哥帶著他的新生兒，被放在圓上，像一盤精緻的菜肴，要眾人感恩地分食著。

沒有著急的表情，眼裡透露的喜悅，緩慢地劃過我的皮膚。那是我第一次感覺到，「人」才是應該被驅離的年獸。討要著紅包，沒有太多商榷的空間。他以第一名的姿態，跑贏了家族傳承的接力賽。

把其他人的血與肉，刮進家族的獎盃。我想反抗，可是嘴裡不知從何時起，已是一片枯棄的乾河床。長子與長孫，永遠都像個黑洞，扭曲家的時間，討要著無盡的資源。每次回來，都要眾人獻出相同的熱鬧與款待。

過年如此，喪禮也如此。當時間的巨輪，把阿嬤輾成死寂的沙漠。那些曾經的禮遇，只是開出黯淡的缺席。說是有自己的生活要過。漫長七日，才難為地挑出一日，過一場眼淚的水。望著他們難得的身影，阿姨從公款裡，拿出大把的錢，買現炸雞排，有品牌的飲料，一舉一動都怕他們沒有感受到禮遇。

明明都是喪家，我們摺紙的圈，卻是等他們領完後，才像是被施捨的難民，領起第二批物資。圓是如此讓人哀傷。舌尖上，蜜糖與辣粉交錯出激烈的漩渦。是甜或辣，還是回歸於口腔，那最終屬於個人的私密空間。

即使做得再多，頭七裡依然見不著長孫與其女。表面說是怕陰靈煞到，但暗地裡無人不知，他們是不滿這裡已窮得沒有其他遺產可分。我們沒人說話的時候，所謂的公平或許一直都建立在「對自身價值的明白裡」。

只可惜那般沉默，卻早已繞出無解的圈。

圈的形狀，像一顆斷了頭的眼淚，就任憑底部的圓，滾動著偏心的因果。盡頭在哪？盡頭會在那嗎？我偶爾會在夢裡，還感受自己無力的雙腳，依然盡力奔跑著。

那種跑法，是在操場裡不斷來回的馬拉松。婚姻與事業，在這些年裡，依然是那些留於賽道的障礙物。它們帶刺，即便沒有聲音，卻伸長著讓人受傷的手與足。

我曾經努力練習，讓舌頭也學會花俏的跳躍。想要繞路，或僅是找到一條屬於自己的路，但是年漸無人的團圓桌卻先冷得像個審判。母親什麼都沒說。兩個人，在難以撼動的一桌菜裡，把口中無法消化的一切，丟進冰箱，又反覆地解凍。那樣的重複也圓融得像是「東方家庭特有的薛西弗斯」。

母親會失望嗎？

這個問題，順著手上的煙融成家的年輪。一圈覆蓋著一圈，女人依舊忙於每日的祭祀。嚮往祖靈的庇護，又不吝於把夢分給這個家的所有人。那種付出，也始終是個悲傷的圓。

每個走出的步伐，都是向前。可是圓的特性，就像一場不變的夢。走滿六十格的缺口，一整圈的努力，換回現實的原點。她從未有過太多的抱怨。有時看著這種寂靜，那或許是時代的巨輪早把她一輩子能說的話，都輾成向神靈祝禱的空無。

懷著這種順從，理當負責這一切的舅舅，在歷年的祭祀裡，連自己訂下的時間都繼續遲到著。那是愛的時差，老家為他打造的不滅童話。一桌的飯菜，不問誰對誰錯地清冷著。進門後的他，依然很快地站在中心。鞠躬，上香，在金紙飄蕩的火中，過往和此在都被燒成相同的灰燼。他們領完紅包後，很快地便從圓散出。

回到自己的家，從這圈繞進另一圈。圓是如此令人悲傷，在環繞的行走裡，永遠都有更中心的那環，才被稱做是「家」。我們收拾，把那些在時差裡，變得清冷，變得荒涼的，被祖先吃掉的一桌菜，重新地擺放在我相信過的圓桌。

菜、飯，不再有該有的溫熱。活在寂寞的煙樓，那種圓融的成熟，正把無數熱鬧的日子活成守墓。活著的人，供奉著死去的傳統，尊敬著那些被習慣的權威。我依舊站在圓的邊緣，拿起飯匙，想奮力挖起點什麼。但米飯卻硬得像是誰的結痂。放進碗，大家咀嚼著沉默。那種想掩蓋什麼的安靜，不比荒涼的餐桌，還來得讓人受傷。

該壞的都壞光了。圓滿是那樣可怕的事。我也不是不曾抱怨過，也曾逼問著，那種「讓」還要持續多久？或是，一輩子不懂得尊重這個家的其他人，難道是我的錯嗎？難道是我應該諒解的嗎？

這些挫敗的言語，最終都停留在母親哀怨的臉上。明明是不想「我們」繼續被蹧蹋，可是所有的懲罰卻降在那真正在乎家裡的人身上。

圓有時候，是那樣寂寞的黑洞。

祂有著荒敗的胃，吞光所有好人的骨頭，卻留下滿桌對愛的執念。所有咬不動的，跟著桌的旋轉，又成了年獸再次的凝視。眼光下，從夫家逃來過年的阿姨，吃了一口飯後，淡淡地說著：「應該是這鍋飯，沒有被你們煮熟。」

要吞下，還是吐出？

當時間的巨輪再次作賤自己時，人有時只是被輾進深淵卻僥倖活著的魚。眼前裝盛料理的圓盤，都是一個個度過年的餘地。母親吃下自己，臉上的笑容游過窗外零落的煙花聲，逐漸荒敗的鄉野街頭。

我們再次安靜的時候，那彼此對視的圓，正趨向一種年年有「餘」。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應