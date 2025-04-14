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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《與我平行的時間》

2025/04/14 05:30

《與我平行的時間》 張惠菁著，遠流出版《與我平行的時間》 張惠菁著，遠流出版

張惠菁著，遠流出版

此書或可由附錄〈法庭之友意見書〉讀起――張惠菁（1971-）陳述自己置身法庭環境所感受的失語，過往依賴的敘事模式一再「被打斷、被曲解」，直到能查閱公文、以「完整的事實，來駁斥檢察官認定的事實」，終於獲判無罪。傷害已然成形。要到多年後，那段「殘酷而深刻」的遭遇，才成為「啟蒙」經驗：曾經如此善於凝視世界的眼睛闔上，張開看向體內密室的心眼。外顯的有形事件消融了，微細且羽狀複葉般的意識，則往平行的時間伸長。於是，被留下的是一瞬的醒覺，氣味與觸感，思索與召喚，但取消了事件的輪廓。如果說，曾經有一個張惠菁，那麼聰慧地滑過了俗世的表面，如今則有愛地充滿入世的足印。除將「許多時間、許多個我」進行編織，且藉其歷史專業走踏時間裡的空間，持續各種類閱讀，「問那些沒有答案的問題」――散文既是她不中斷的探索，也是她對當下唯一詮釋的掙脫。（moon tang）

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