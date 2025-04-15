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【藝術文化】曾宇謙職涯最具規模挑戰 小提琴奏鳴曲系列巡演3天3套曲目

2025/04/15 05:30

音樂會系列一，曾宇謙（左）將與鋼琴家奧里安．魏斯合作演出。（MNA提供）音樂會系列一，曾宇謙（左）將與鋼琴家奧里安．魏斯合作演出。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年夏天，小提琴家曾宇謙將展開職業生涯中最具規模的挑戰，而且是由他自己親自策畫，在台北國家音樂廳3天演出3套完全不重複的曲目，8首奏鳴曲、4首獨奏曲，共計35個樂章，帶樂迷從貝多芬、舒曼、舒伯特、克拉拉．舒曼、葛利格、拉威爾、華格納，一路聽到理查．史特勞斯。

曾宇謙將於今年夏天以3套曲目的小提琴奏鳴曲系列，展開藝術生涯新里程。（MNA提供）曾宇謙將於今年夏天以3套曲目的小提琴奏鳴曲系列，展開藝術生涯新里程。（MNA提供）

8位作曲家，從古典晚期延伸至浪漫高峰，共同構築出一幅跨越兩世紀的壯麗音樂地景。這個聲音的遠征，展現了作曲美學、演奏能量與藝術野心，也標誌著曾宇謙藝術之路的新里程，可讓樂迷們一窺此刻曾宇謙對自我聲音的探問與突破，以及他對音樂、技巧、情感的成長與蛻變。

鋼琴家羅漢．德．希爾法。（MNA提供）鋼琴家羅漢．德．希爾法。（MNA提供）

曲目中包括大家熟悉的經典，也有曾宇謙自己未曾公開演出的，「有些曲子我想拉很久了，現在終於有機會呈現。」曾宇謙說，「我希望透過這個計畫帶領聽眾走進這些作品，感受到不同風貌的音樂世界。」不過，曾宇謙也坦言，「短時間內這樣的曲目安排很少見，通常巡演可能只有1或2套曲目，這是我從未嘗試過的極大挑戰。」

3天的3套曲目，系列一聚焦高技巧與高情緒交鋒的作品，包括舒曼的《A小調第1號小提琴奏鳴曲》，還有曾宇謙形容為「技術與詩意的並進」的舒伯特《幻想曲》，將與鋼琴家奧里安．魏斯（Orion Weiss）合作演出；同場，曾宇謙將挑戰小提琴奏鳴曲中最艱鉅卻也最豐富的貝多芬《克羅采》。

系列二想展現出色彩繽紛的音樂冒險，也是全計畫中最「fusion（融合）」、風格多元且色彩變化豐富的一場，北歐浪漫與法國現代交錯登場，包括陽光的貝多芬《D大調第1號小提琴奏鳴曲》、充滿戲劇張力的葛利格《C小調第3號小提琴奏鳴曲》、拉威爾《G大調第2號小提琴奏鳴曲》、華格納《冊葉》，到炫技狂想的拉威爾《吉普賽人》。

系列三則是從舒伯特《G小調第3號小提琴奏鳴曲》純真旋律出發，接著貝多芬經典之作《春》，經過克拉拉．舒曼3首給小提琴與鋼琴的細膩浪漫曲目，最後在理查．史特勞斯《降E大調小提琴奏鳴曲》中，迎向壯麗的音樂山巒，在光影交錯中燦爛收尾。

系列一將於6月8日登場（另於6月7日，特別為台南國際音樂節於台南文化中心演出1場）；系列二、三分別於7月4、5日，連兩天攜手鋼琴家羅漢．德．希爾法（Rohan De Silva）共同演出。詳詢MNA牛耳藝術。

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