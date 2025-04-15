【自由副刊】 楊智傑／天龍三溫暖

◎楊智傑

◎楊智傑

．

一個男子蹲著，平視水光

另一個直面水柱

衝擊下體

一個進了蒸氣室，在氤氳的黑暗中愈走愈深

．

但有一個終點，他們的純潔會消失

會不再深刻

會全然專注於期貨、地產、政治與女人

．

含鐳的泉水在體內輕輕放射。

．

而我，像一個全身只剩靜脈的人

適應了冷水和平靜，模糊的毛髮移向地漏

糾纏，消失

在更深邃明淨的空間裡

．

這既視感，由一群似曾相識者的體熱構成

一輕聲招攬油壓的低胸大姊

一等待刷背

手臂刺著貓咪的大佬，一個處於風格晚期的作家──

．

一切為我描述的，終將與我為敵

我起身淋浴

赤裸，像一篇透明、過度人性的散文

在鏡中顯出明顯的破綻

．

是的──真正的敵人總是單方面到來，鏡子前

請繼續往下閱讀...

附耳說些什麼

又在更加純粹的氤氳中離開

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