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【自由副刊】 楊智傑／天龍三溫暖
◎楊智傑
◎楊智傑
．
一個男子蹲著，平視水光
另一個直面水柱
衝擊下體
一個進了蒸氣室，在氤氳的黑暗中愈走愈深
．
但有一個終點，他們的純潔會消失
會不再深刻
會全然專注於期貨、地產、政治與女人
．
含鐳的泉水在體內輕輕放射。
．
而我，像一個全身只剩靜脈的人
適應了冷水和平靜，模糊的毛髮移向地漏
糾纏，消失
在更深邃明淨的空間裡
．
這既視感，由一群似曾相識者的體熱構成
一輕聲招攬油壓的低胸大姊
一等待刷背
手臂刺著貓咪的大佬，一個處於風格晚期的作家──
．
一切為我描述的，終將與我為敵
我起身淋浴
赤裸，像一篇透明、過度人性的散文
在鏡中顯出明顯的破綻
．
是的──真正的敵人總是單方面到來，鏡子前
請繼續往下閱讀...
附耳說些什麼
又在更加純粹的氤氳中離開
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