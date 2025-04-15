自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 楊智傑／天龍三溫暖

2025/04/15 05:30

◎楊智傑◎楊智傑

◎楊智傑

一個男子蹲著，平視水光

另一個直面水柱

衝擊下體

一個進了蒸氣室，在氤氳的黑暗中愈走愈深

但有一個終點，他們的純潔會消失

會不再深刻

會全然專注於期貨、地產、政治與女人

含鐳的泉水在體內輕輕放射。

而我，像一個全身只剩靜脈的人

適應了冷水和平靜，模糊的毛髮移向地漏

糾纏，消失

在更深邃明淨的空間裡

這既視感，由一群似曾相識者的體熱構成

一輕聲招攬油壓的低胸大姊

一等待刷背

手臂刺著貓咪的大佬，一個處於風格晚期的作家──

一切為我描述的，終將與我為敵

我起身淋浴

赤裸，像一篇透明、過度人性的散文

在鏡中顯出明顯的破綻

是的──真正的敵人總是單方面到來，鏡子前

附耳說些什麼

又在更加純粹的氤氳中離開

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應