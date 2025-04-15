【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／身體的延伸

◎周書毅

◎周書毅

你什麼時候會真正認識自己的身體？失去的時候？失去一部分身體的時候？還是心理上迷失的時候？

我剛從香港、德國結束一段創作與表演的旅程，兩個半月，不算短的時間，從粵語到德語，都是陌生的語言，一個會聽不會講，一個什麼都無法理解，只能問候早晨與再見，交流過程都透過國語、英語或肢體語言，有時候一個眼神或姿態，勝過千萬個文字，舞蹈就是這樣的一種語言。只是生活上還是需要不同語言來交流，聽不見的人可以倚靠街上指示文字前行，看不見的人可以靠聆聽周遭環境聲音而生存，無法說話的人能透過手語或表情或手寫傳遞情感，那麼無法行走的人呢？輪椅、義肢、輔具成為從身體延伸而出的另一種語言。關於這樣的「語言」，有人天生即知，也有人是後天習得，彷彿一項新的、獨一無二的技藝，少有人懂，卻如此不易。

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那天，我與旅居柏林的台灣藝術家傅雅雯來到高雄拜訪永純義肢，為新作《非身體》尋求技術性的幫助與討論，希望能為身體不同部位翻模，再將其做成義肢或包覆身體的護具，成為作品的一部分。這是雅雯近年創作時常常思考的途徑，好比我們首次合作的《張力之下》，就是從脊椎不斷延伸出力量、關係與新的想像。而我也從《阿忠與我》的經驗，找尋更多當身體失衡時的平衡方式，累積成為下一個作品的語言。

另一天，雅雯帶著文欽導演和我一起進行採訪拍攝。首先是義肢翻模和製作過程，手與身體和器械的接觸，一步一步找尋最適切的形狀與位置，從溝通到確認，建立信任感。接著是訪問，我們在紙上寫下問題：「請問你會做這份工作到何時？」製模師傅用手語加書寫讓我們知道他今年六十六歲了，應該再做四年就會退休，這裡的人都稱他啞巴師傅，做工非常細心細膩。另一位正在教學如何使用義肢走路的阿志師傅，十六歲就來這，因為年少時的意外，開始與義肢共生，是這裡每一位患者重生過程中重要的導師，用他的切身經驗陪伴患者重新學習走路。他們都出生於雲林，因這份工作來到高雄。另一位在旁等待新義肢的朋友阿毅，幾年前因為在台中港工作發生工程意外，讓生命轉了個大彎，他說他目前待業中，讓身心慢慢恢復，練習的不只是走路，還有面對自己與未來的勇氣。

幾次拜訪後，最後與接手家族事業的又青聊到，曾參選立委的她，對城市有美好的理想與願景，好比對交通規畫的改善，如何減少意外發生，還有爭取身障者的路權等，都源自她真切的生活經驗與觀察。這是他們第一次與藝術創作合作。我問，這樣的合作，是否很難看見「價值」？她說，這是透過不同發聲方式，讓社會得以用不同視角了解義肢，感受更多關於平等的議題。

希望有一天當《非身體》完成，能有一場展演只獻給這些師傅們，一起在其中找尋那平衡生命的力量之路。

也許因為失去，我們才能看見自己更多的擁有。

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■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

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