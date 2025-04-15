【自由副刊．極短篇】 賴俊儒／更好的人

◎賴俊儒

◎賴俊儒

練完最後一組，微微坐到角落收操，鏡子裡的她氣色很好，線條明顯比上個月更緊實。

手機跳出訊息，是陳威全傳來的採購清單：雞肉、花椰菜、雞蛋、毛豆、藜麥……她不點開，用截圖的方式收起來。

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這一年的對話裡全是健身動作和購物清單。把LINE當成備忘錄是陳威全的壞習慣。他健忘，又懶得下載記事軟體，想到的事就隨手傳到幾個商家的帳號，把全世界都當他的便利貼。

他自認聰明地把這個小技巧教給微微，她嚇得半死。

「你以為是機器在回覆的嗎？那都有真人在看。」

「又沒差，也沒打什麼重要東西。」嘴上還要逞強，但此後在她面前知道要收斂，陽奉陰違總好過不知不覺。

剛交往時他說過，有什麼不好的，叫微微盡量提，他會改。

「我們要成為更好的人。」

微微當真了。朋友都說陳威全本性難移，但她覺得自己是愚公，一次改一點，終能移動整座山。

然而即使說破嘴，山也是不會轉的，離開的是人。

分手後，她把所有連絡管道封鎖刪除，直到食譜開始傳來，她才想起，噢，對，還有LINE。

把人當成便利貼的壞習慣，如今終於貼到她這來。微微不封鎖也不點開，用預覽的方式被動地看。便利貼上的他，健康得不像陳威全，每日規律運動，加上低脂又營養的菜單。

當然也可能他還是那個會偷吃的他，就像微微當時發現，陳威全把其他女人的名字，偽裝成車貸小姐那樣。

不過這些都與微微無關了。現在她只當多了一個教練，免費的，讓她成為一個更好的人。●

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