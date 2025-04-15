【自由副刊．極短篇】 潘柏霖／一千根針

◎潘柏霖

◎潘柏霖

校園謠傳，高三有個校草學長感染了愛滋。學校交流版社團中，繪聲繪影描述那位學長佳翰是怎麼在西門町被愛滋針戳到後感染愛滋的，甚至還附上西門聯合醫院的照片，放大了在高樓層窗外掛的彩虹旗幟。

謠言沒停過，最終鬧上新聞，里長帶著議員前來學校慰問，關心佳翰同學，為此辦了場全校的性教育講座。性教育講座的講師，胸口上別著紅絲帶的徽章，說著，愛滋病毒沒有這麼容易傳染，路人隨機使用針尖刺傷而感染的機率幾乎為零，另外現在愛滋只要穩定服藥治療，就測量不到病毒量，不用擔心傳染給性伴侶，愛滋病其實是一種慢性病。有個男同學在周圍同學的手機拍攝下，對著台上大喊：為什麼不叫李佳翰去測一下就好？

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我們在性教育講座結束前就跑出去了。廁所裡，我張嘴吞下佳翰的性器。我知道我有病。佳翰的手壓著我的頭，壓到底了讓我幾乎無法呼吸，他居高臨下地問我，你不怕嗎？你想感染嗎？我嘴巴含著他的陰莖，口齒不清地回了，想吃精。他悶哼了聲，手更用力壓我的頭，直接射進我喉嚨裡，我幾乎看到星星。我知道我有病。我不怕佳翰被那根針戳成怎樣，針是虛構的。愛滋根本不會那樣傳染。因為這種荒唐的謠言而害怕佳翰的人，根本不配吃他的陰莖。●

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