【自由副刊】 陳議威／閃亮休息站

◎陳議威

◎陳議威

檢查哨與收費亭之間、長槍與米袋之間、離線下載的夜色與黃土飛晃山路之間，巴士駛進休息站，稍微停下來。

睡意還在、香蕉葉絆腳，尿意驅使隨人聲移動，突然進入霓虹裝飾的異世界。翻開天花板垂降而下的蝦餅、飯桌之間，叫賣人穿梭其中，氣氛熱鬧。點了道湯水咖哩，不久抹著檀娜卡的服務員端著鐵盤上菜，小碟碗填滿飯桌，茶葉沙拉、魚蝦醬、米線、蔬菜湯、新鮮蘿蔔與生菜，十幾樣菜占滿桌席。離發車時間還有十分鐘，顧不得旁邊似臨時演員悠哉的僧侶與客人，大口吃飯。

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抹嘴走向停車場，街邊攤販露出微笑，塞了一包辣醬青芒果予我。離開不久嘗一口，車很快吞入漆黑夜裡，又嘗一口，酸鹹嗆辣占據兩頰，確認方才，休息之間發亮的一切，並不是夢。●

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