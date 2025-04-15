【家庭plus．生活停看聽】趕時間 更花時間

圖／達志影像

文／容恬

連假期間民眾返鄉，搭乘大眾運輸系統的人一下少了很多。抵達月台後，不用焦急地衡量隊伍的長度，擔心自己搭不上下一班車；站在車廂內環視四周，最靠近的旅客在好幾步之外。沒有平時的擁擠感，連搭車都變成一件很享受的事。

然而，這份愜意比我預期的還要早結束。

來到某個轉運站，未滿的車廂張大嘴停在空蕩蕩的月台，等著設定好的關門時間到來。突然間，一個拖著行李的旅客從月台角落的電梯步行而出，當示意停止的關門警示音響起，他反而邁開腳步，吆喝著直衝最近的車門，後方的同伴立刻跟上他的步伐。

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這一定是趕不上的吧！我在心裡大喊。視線忍不住緊跟著一行人，正好看見帶隊的旅客閃進來，搶先一步來到車廂內，但並非所有人都快得過自動化控制、關閉中的車門。「喂！喂！喂！」在車門逮住隊尾的那一刻，帶頭的旅客突然發出連珠炮般的大吼。可憐的綠色行李箱被車門夾個正著，最後一名同伴趁勢連人帶箱擠進車內後，車門隨即在他身後關上。在尚未消失的大吼聲中，我暗自判斷這危險的插曲已落幕，唯一受傷的大概只有那個行李箱──我簡直是大錯特錯！

隨著列車啟動，帶頭的旅客反而愈發著急。在眾人的目光下，他胡亂按下緊急鈕，對著通話孔大喊：「小孩子關在外面啦！」我立刻扭頭，視線和事發月台交會一瞬，只來得及瞄到一個嬌小的橘色身影，列車便衝出車站。

相較於這段插曲本身，後續的處理過程顯得漫長又令人不安。其實站方的效率驚人，兩站之間的距離也不過1分鐘，抵達下一站時，已經透過車窗看到站務人員迎面走來。帶頭的旅客急忙上前和站務員確認，此時貼滿文宣的布告欄，就在站務員身後，與圖文作家合作的宣導海報上寫著兩行字：警示音響起，請勿強行上車。我好奇這段警語對那名旅客而言是否有新的意義？抑或焦急的情緒和搭回前一站所耗的時間更加有感？

看著對方直奔對面的月台，無論這份經驗是否有對他帶來影響，我相信至少在當下，趕時間的代價遠比海報上的插圖更加寫實。

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