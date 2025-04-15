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【家庭plus．香草隨食札記】蛇莓 藥用大於食用

2025/04/15 05:30

蛇莓性寒，故不宜多食，但也成為野外腫毒，外敷救急良方。蛇莓性寒，故不宜多食，但也成為野外腫毒，外敷救急良方。

文、圖／蔡以倫

春雨過後，香草園溝渠邊，一叢雜草悄然綻放黃花，點綴著紅果。植株細看很像精緻版小草莓，匍匐生長、節節蔓延。它正是令人又愛又疑的「蛇莓」（Mock Strawberry），確切來說，應稱為「台灣蛇莓」。

小時候常被告誡，野外鮮豔果實有毒。然而，研究證實，這株薔薇科植物果實無毒可食。經清洗入口，僅有草莓質感，卻毫無酸甜，寡淡失味。民眾口傳蛇莓有小毒，建議少食，其實與寒涼屬性有關。

蛇莓分布於東亞、印度溫帶地區，自古被視為藥草。李時珍《本草綱目》記載，蛇莓性味甘、酸、大寒，有清熱解毒，涼血散瘀、疏風止咳、消腫止痛等作用。性寒故不宜多食，但也成為野外腫毒，外敷救急良方。

蛇莓名稱，得自其愛在低濕灘地「就地引細蔓，節節生根」，蔓延姿態猶如游蛇。坊間流傳，蛇莓是蛇食後吐出毒液的果實，並留下泡沫，因此台語稱其為「蛇波」。但其實泡沫是「沫蟬」幼蟲吐出的防護罩，與蛇無關。

台灣常見蛇莓品種被稱為「台灣蛇莓」，相比中國與印度品種，果實更為細小，且全年可開花結果。蛇莓生長環境除了「蛇出沒」風險，也有很多雜菌。長輩告誡蛇莓有毒，其實是多方考量。

相較鮮豔多汁的草莓，蛇莓不以美味取勝，但更以藥用價值與生命力見長。研究確認含黃酮成分，有抗腫瘤作用。低矮匍匐全年常綠的特質，也被農改場推廣為果園綠植地被植物，可抑制雜草。

一週前，隨手剪了一段蛇莓枝條，移植庭園盆栽。不久後竟然結出蛇莓果，大喜過望，讚歎強健生命力。紅果綠葉，相映成趣。如果你對蛇莓的食用、藥用價值都還存疑，它的觀賞價值不容忽視。（作者為淡水香草街屋主人）

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