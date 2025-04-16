【藝術文化】前往紙風車道具工廠 直擊客家親子新劇《燈怪》的行動機密

大燈怪前肢會噴出強力煙霧。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕繼《雨馬》之後，紙風車劇團再次與客委會攜手推出全新客家親子劇，由創辦人李永豐率整個編導組共創客家新童話《燈怪》，以居住海邊的客家族群發想，從客家人「敬天惜物」的傳統美德中，發展出一個充滿創意且融合了親情、家族與環保永續等概念的故事；更重要的是，這次的「燈怪」將比之前的「雨馬」更「生動」，因此，製作過程更艱鉅，紙風車團長任建誠昨（15）日特別帶媒體前往道具工廠，揭開「燈怪」動起來背後的「機」密。

紙風車團長任建誠（右起）介紹兩位讓大燈怪動起來的靈魂人物，製作統籌林新發及結構設計楊金源。任建誠每次與林新發見面都要摸一摸他的手臂，原來發生在2020年6月6日深夜的那場道具工廠的大火，一心搶救紙風車28年重要資產的林新發，四肢遭嚴重灼傷，2支手臂整整穿了2年的壓力衣，最後留下如鱗片般的疤痕，帶著對劇場愛的印記，林新發目前仍堅守崗位，為紙風車演出的道具奉獻心力。（記者凌美雪攝）

「機」密是指讓「燈怪」能到處走來走去、轉頭、眨眼、張嘴、搖動翅膀，甚至噴出強力煙霧，連身上鱗片都會發光的「機械」設計。也就是說，除了文本與音樂創作之外，舞台道具的設計製作，將是《燈怪》的吸睛關鍵，高8米、長10米的純手工打造大型燈怪，既是舞台也是道具，是大型裝置藝術與機械工程的結合。

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大燈怪與卡車結構圖。

（記者凌美雪攝）

紙風車這次再度邀請北藝大劇場設計系教師楊金源，擔任大燈怪結構設計，楊金源於2007年創立台灣第一個「舞台動力實驗室」，他說，每次跟紙風車合作，在創新發想部分都會讓他的「實驗」獲得很多啟發，因為每一次從繪圖到製作、組裝完成的過程中，劇團都會提出讓他必須絞盡腦汁實現的點子，過程失敗機率很高，總是不斷修正求得完美呈現，而這些創新與突破的成果，往往成為演出的亮點。

大燈怪的腳與翅膀透過機械裝置活動。（記者凌美雪攝）

在汐止的道具工廠裡，紙風車團長任建誠秀出一大疊「武功祕笈」，光是「眼睛」的設計與製作圖解就一整本，他說，燈怪的眼睛包括眼皮、眼球等，技術上要考慮到「怎麼動才能動得靈活」，最後決定電動與手動並存。楊金源則補充說明，原來有訂做一個減速的尺輪箱，但因為比例不對，導致轉頭眨眼速度都太快，最後決定改手動，而在製作過程中，師傅又發現眼球沒有重心的話，會360度亂轉，就又在球體下半部加入墊片等。

道具工廠裡正好有一隻腳已包覆外型雕塑，另一隻腳可看到讓腳動起來的電動缸裝置。（記者凌美雪攝）

為了成為一隻可以自在移動的「燈怪」，整個設計的核心主軸是一輛大卡車，也是「燈怪」的身體部分，卡車頭的後面車體裝置了複雜的鋼架，承載「燈怪」幾個重點裝置，包括頭、兩翼四肢以及尾巴；演出時，除卡車駕駛之外，另有3個人員分別負責不同身體部位的機關特效。比如頭的部分，負責的人員必須練就手腳並用，並於戲劇排練過程，熟練「演出」燈怪的各種表情，像是雙手轉眼珠四處張望、雙腳搖動機械以轉頭、張嘴等，還要做出「打噴嚏」的誇張動作。

工作人員示範轉動大燈怪的眼球。（記者凌美雪攝）

任建誠說，不管是前期的機械研發、製作期辛苦的雕刻師傅、彩繪和機械人員，到最後戲劇編導和劇組演員們，所有的努力，都是希望為孩子打造一個追逐機械巨怪的驚奇體驗。《燈怪》將於4月26日及27日晚間，在兩廳院藝文廣場免費演出。

還沒裝上眼球的頭部，可見到裡面有個裝置了機關的「駕駛座」，技術人員會在演出中手腳並用，創造大燈怪生動的表情。

（記者凌美雪攝）

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