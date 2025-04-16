【藝術文化】雷音劇坊《瘋狂騎士闖戲棚》 省思理想與社會價值的衝突

《瘋狂騎士闖戲棚》以唐吉訶德故事為藍本，透過戲中戲與風格化布袋戲舞台展現當代偶戲新美學。（雷音劇坊提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由雷音劇坊製作演出的歌仔調布袋戲《瘋狂騎士闖戲棚》，為第38屆台北市傳統藝術季的重點節目之一，將於4月19、20日在台北市中山堂光復廳登場。該劇改編自西班牙作曲家法雅（Manuel de Falla）取材自唐吉訶德小說所創作的歌劇作品《佩德洛師傅的木偶戲》，透過台灣布袋戲與歌仔戲的融合轉化，打造別具一格的「在地歌劇」。

《瘋狂騎士闖戲棚》以戲中戲的手法呈現唐吉訶德闖入木偶戲棚、錯把表演情節當真而引發鬧劇的場景，藉此突顯理想與現實的衝突。劇中融合傳統布袋戲戲偶技巧、歌仔戲唱腔，並加入現代舞台設計與時事元素，試圖在娛樂中引發觀眾對人性與社會價值的省思。

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雷音劇坊團長陳建霖表示，2023年適逢法雅這部《佩德洛師傅的木偶戲》首演百年，劇團特地赴西班牙與當地藝術家合演致敬之作，亦因此萌生改編構想。他提到：「唐吉訶德搗亂戲台的橋段，讓我聯想到台灣戲曲發展中，也曾發生觀眾入戲過深而擾亂演出現場的事件。這樣的文化交會與衝突，使我們思考如何將西方經典精神結合台灣背景與表演技藝，發展出台灣特色的跨界創作。」

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