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【藝術文化】王詠翔「展間，在此側身」 關注展場中的隱性存在

2025/04/16 05:30

〈展牆—背後〉牆面上的設計圖與手稿如實呈現布展規畫，讓觀眾重新理解空間與勞動之間的關係。（記者董柏廷攝）〈展牆—背後〉牆面上的設計圖與手稿如實呈現布展規畫，讓觀眾重新理解空間與勞動之間的關係。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由「福利社FreeS Art Space」主辦的「展間，在此側身」展覽，邀請藝術家王詠翔透過影像、聲音與空間裝置，關注展覽機制下的空間與勞動，試圖重新審視展場中被忽略的存在。即日起至5月10日，在福利社展出。

「展間」不僅指展覽空間的物理存在，也象徵展覽期間及展覽之間的時間空檔；「側身」則代表展場內幕後工作者的移動姿態，亦隱喻展覽過程中被消弭的痕跡。展場在開幕的瞬間趨於完整，幕後的種種卻彷彿不曾存在，例如臨時搭建又拆除的隔間、刻意刷白的牆面、被有意遮掩的線材設備等，這些都是展覽過程中被排除或被隱藏的元素。

王詠翔自2018年起投入布展相關工作，身兼藝術家與幕後工作者，這樣的雙重身分讓他關注展覽過程中的隱性勞動與展間變動。他表示，「我們時常忽略成果以外的事物，包括技術專業的價值、場域的紋理，甚至失敗的嘗試等。這些也是成就一件作品或一檔展覽的經驗值。」譬如〈展牆―背後〉與〈展牆―之前〉就是一體兩面的裝置作品，觀眾可在臨時搭建的隔間與投影背板之間切換視角。「背後」貼滿報款單、展場草圖、筆記草稿等前置作業痕跡；「之前」則透過單頻道錄像，播放實際在展覽現場搭建展牆的過程。

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