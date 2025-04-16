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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 郭正偉／親近風土才學到的台灣地理課

2025/04/16 05:30

◎郭正偉◎郭正偉

◎郭正偉

「這是『豬母奶』，可以吃吃看。」經堯哥就池邊草地採了一株鮮綠的馬齒莧，遞來一片葉子，聞著有股衝鼻的清新淡香。我略略彈掉葉的土塵，帶澀鹹的滑黏水感透出微酸。儘管說不上好吃與否，卻莫名好像與放眼而過這幾池生態活動豐富的魚塭，起了某種幽微的生命感連結。

幾次接觸在嘉義布袋以「生態養殖」技術從事水產育成的經堯哥，總讓我感覺他自帶凜然正氣的態勢，行事溫暖且周到。也因採訪的深談機會，才能幸運地受這位神農獎得主，同時身為神農陪伴師的他啟發，幫助我這種農業記者新手學習沉潛思考，懂得從更細緻的角度思考土地與人的互動與依存。

晚冬的烈日浮空，溫度仍低，但廣袤遼遠的鄉間風景光亮得令寒意緩緩消融。我們沿經堯哥日日細心照顧的魚塭漫步，池邊堤岸蔓生的草木消弭了地界之限，淡綠水面兀自熠熠閃耀，初來乍到會誤以為踏青遇到了什麼野地湖泊群。兩座抽乾了水、正曬池的魚塭，出乎意料地聞不到乾涸腥味的攻擊。原來被好好照顧著的土地，是這種模樣與氣味。「那你覺得農業追求的，應該是什麼樣子？」我好奇提問經堯哥生態養殖的理念為何，他卻笑著先反問我。

才剛池邊坐下，當場就目擊飛鳥展翅掠過水面，迅即捕魚飛走。「啊，又被吃掉一尾。那是小白鷺，因為環境競爭，現在愈來愈少了。」對周邊動植物如數家珍的他說，農業的土地應該是讓眾多生命能共榮、共存的地方，也是他生態養殖的初心。

這兩年工作之故，我常常繞著島嶼走探農作產地，從沒料到，竟然將因為農友各自的生命故事，以及他們與土地相處的關係，魔幻地逐漸收穫出一張截然不同以往認知的台灣地圖。

旅行花蓮，在田間搞不清楚地界那次，因為一畝畝龍鬚菜園，推敲出自己正身在台灣龍鬚菜最大產區的吉安；高鐵自半空穿越過大片大片的露天葉菜園與溫室，啊，應該進入雲林了。鼓起勇氣咬過一口溪撈小青蛙為食材、聽說有顧筋骨之效的「青蛙沾丸」，像似帶細碎脆骨的漢堡排口感，調味得鹹香有致，還不錯耶！而同桌長輩正聊起菸葉經濟結束後，美濃人如何自傳統自然採集智慧中，找到日後風靡熱炒店的野蓮。

一陣特殊鳥聲啾啾，經堯哥提醒，原來我們走進鷦鶯的地盤了。近午的風慢慢颳起來，想起這裡曾為「倒風內海」，總是生態飽滿之處。關於愛台灣，或愛土地，忽然我就有了專屬自己的認同。●

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