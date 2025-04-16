【自由副刊．愛讀書】 《闇夜幽光：威權歷史遺址――安康接待室／新店軍人監獄》

《闇夜幽光：威權歷史遺址――安康接待室／新店軍人監獄》

沈昭良攝影，彼岸無限出版

沈昭良攝影，彼岸無限出版

長年關注台灣庶民生活和身影，時代以及歷史等議題的攝影家沈昭良（1968-），於2020年受促轉會委託進入被審定為不義遺址的「安康接待室」與「新店軍人監獄」，透過靜態攝影重返戒嚴／白恐時期，將刑訊思想政治犯的空間、氛圍與痕跡，及它們背後潛藏的歷史與權力意義，記錄下來。兩處威權歷史遺址，代表高壓禁錮人權的不堪歷史。《安康接待室》一冊，透過場景、物件、器具、紋理、環境，甚至是隳頹的痕跡、漫布其間的氛圍，以攝影師的獨特視角，連結空間的使用目的、設計思維與施作工程，予人反思當時的政治、權力、治理、經濟、文化等複合因素產生的支配與控制；《新店軍人監獄》一冊，則以「經摺裝」方式裝幀，正著讀，是「獄卒」視角，巡視一間間曾經關押服刑者的空間，反著讀，則是「服刑者」的視角，在僅能見到牆內與獄中視野的照片中，層疊拼湊影像線索，建構窒息的壓迫感，更能讀見攝影師的用心――企圖以佛經裝幀概念，鑲嵌悲憫的目光，反省威權年代的多行不義。沈昭良將藝術探鑿人權議題的可能性，透過兩冊攝影集實踐，並讓被壓迫於沉默建築中的掙扎生命以及幽暗的記憶，留下存在的證據。（結草）

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