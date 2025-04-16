【家庭plus．全球觀測站】英試管生子家庭上升

圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

「試管嬰兒IVF」在學術上稱為體外受精與胚胎移植，一直以來都是不孕夫婦渴望生育的救星。

英國「人類受精及胚胎管理局（HFEA）」的最新公布資料發現，到2022年底IVF治療對象主要是占89%的異性夫妻。但從2012年到2022年，女同志家庭和單身女性的比例明顯倍增，前者從2%增到4%，後者由2%升到6%之多。

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事實證明愈來愈多不同類型的英國家庭都在尋求生育治療，但報告發現，總體而言只有1/4的試管受精順產。

人類受精及胚胎管理局發現，單身女性開始IVF的時間普遍晚於其他家庭類型，通常是在36歲以上，而女同志伴侶家庭則約34歲，異性伴侶家庭為35歲。以上三種家庭都比英國國家統計局2022年順產第1胎的總平均年齡29.21歲為高。

2018至2022年的女同志家庭和單身女性的個體胚胎移植出生率最高，分別為43%和40%，而18至34歲異性伴侶家庭的成功出生率僅有35%。

〈試管家長團〉另類家庭增多 一起加油

英國最新統計2018至2022年，凍卵女性大多是單身，占總儲量的89%。但最常解凍卵子進行治療還是異性夫妻，占解凍總數的85%。

英國小學中確實增多了同性伴侶與單親家庭的試管寶寶，我兒子的小學同班同學也不例外。兩位媽媽混熟後對我吐露她們的孩子就是，一位是高階公務員，在男友長期不想要孩子的念頭後灰心分手，馬上去解凍自己貯存的卵子，上精子銀行挑了中意的精子進行試管受精，高齡產下久候的女兒。

另一位是與大齡再婚男結婚後發現難孕，因此決定進行體外受精而順產一女。她們有個自組的試管父母團定期聚會，互相支援並交換生養經歷。英國已出現LGBT家庭，成立了如LGBT Mummies等組織，為新手家長提供成為父母的建議，並呼籲一起為獲得平等生育的治療機會而努力。

〈這條路不好走〉財務與過程 困難重重

2022年英國健保支付試管嬰兒仍以異性伴侶家庭的52%比例最高，單親女性和女同志伴侶家庭，分別僅有18%和16%得到資助。

有生育慈善機構表示，許多女同志伴侶家庭和單身女性為進行試管受精都面臨巨大的財務障礙，或是在證明自己不能孕育上出現困難。而英國健保批准試管生育治療的資金則持續下降，認為這是最具侵入性和最昂貴的治療方法之一。目前只支付27%，遠低於2012年的40%。

一位女同志母親表示，13年來和她的女性伴侶生下4子的花費高達約6萬英鎊，所幸都有順產得子，對那些經歷這一段痛苦過程，卻無法獲子的家庭或單親女性感到萬分同情。

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