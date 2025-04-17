法國夏佑劇院藝術總監認證必須觀看 布拉瑞揚舞團《我．我們》第2部曲台北演出

《我．我們》第2部曲展現強大的視覺震撼。（蔡耀徵攝，兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕布拉瑞揚舞團2024年推出的《我．我們》第2部曲（tiaen tiamen Episode 2），巡演所到之處皆大獲好評，今年3月底在台中國家歌劇院演出時，適逢法國國家夏佑劇院藝術總監哈希德．烏蘭登的作品來台巡演，烏蘭登特別前往觀賞之後驚嘆，是「必須觀看，且絕無僅有的演出！」《我．我們》第2部曲將於本週巡演到台北國家劇院，4月18日至20日演出。

巨型白布攤於舞台上，搭配圖繪、影像與燈光的變化，化為山巒、村落或海洋。（蔡耀徵攝，兩廳院提供）

排灣族人的生命旅程可分為3個階段。年輕時期是「pulima」（手巧的人），以雙手探索並創造世界；壯年期則透過經驗的積累，邁向「puqulu」（智慧的腦），展現雙手在歲月中逐漸長出的智慧；年長者回歸本源，一切從「puvarung」（心）出發，返璞歸真，找尋生命的核心與平靜。

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排灣族藝術家磊勒丹．巴瓦瓦隆的圖繪設計展現部落色彩。（蔡耀徵攝，兩廳院提供）

來自排灣族的布拉瑞揚舞團於2023年推出《我．我們》第1部曲，由pulima帶隊演出，呈現年輕無懼的肢體與創造力；如今來到第2部曲，走過青春躁動，編舞家布拉瑞揚．帕格勒法說，這個生命時期不是衝在最前面，而是穩穩地站在群體中央，像一股「看不見的中間力量」。舞作大量運用舞團從未演繹過的雙人舞，探索愛、競爭、羈絆等人際關係，讓情感透過肢體流動。

創作的黃金陣容還包括金曲歌后ABAO阿爆（阿仍仍）擔任音樂統籌、圖繪設計磊勒丹．巴瓦瓦隆、舞台設計王孟超，以及視覺藝術家徐逸君操刀影像設計。觀眾可在舞台上看到一塊既能投影，也是道具的巨型白布，時而垂掛、時而攤地，搭配圖繪、影像與燈光的變化，化為山巒、村落或海洋，舞者宛如穿梭在文化與地景之中，時而寫實，時而魔幻，非常炫麗。

第2部曲把舞蹈、圖繪、音樂等表現形式收束得更加內斂而純粹。談到1、2部曲的不同年齡階段差異，阿爆說，對她而言，中年的定義是「修補斷裂」，因此，她嘗試將意想不到的聲響匯聚成「我們」的聲音，最終加入人聲與聲音採集2種元素。並邀請「那屋瓦少女隊」的歌手Kivi，用歌聲與舞者一同演出，阿爆認為，Kivi的歌聲既古老又優美，能夠鑽進觀眾的心中，彷彿在與舞者角力，讓現場能量更上一層。節目詳詢OPENTIX。

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