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【藝術文化】劉星佑登京都國際攝影節 探討農村記憶與身分認同

2025/04/17 05:30

2012年作品「春耕」系列，劉星佑的父親與母親在故鄉的田地上，做出彷彿在播種的樣子，這些在婚禮上收集的人造花形構出「無法結果卻永遠開花」的意象，暗喻男同志自我身分的認同。（劉星佑提供）2012年作品「春耕」系列，劉星佑的父親與母親在故鄉的田地上，做出彷彿在播種的樣子，這些在婚禮上收集的人造花形構出「無法結果卻永遠開花」的意象，暗喻男同志自我身分的認同。（劉星佑提供）

〔記者董柏廷／台北-京都連線報導〕台灣藝術家劉星佑以攝影作品《地址不再有效》獲2024年「KYOTOGRAPHIE京都國際攝影節KG＋ SELECT大獎」，成為該獎設立以來首位獲獎的台灣人。今年，他受邀於2025年第13屆京都國際攝影節舉辦個展，成為歷年來首位參展的台灣藝術家。「My Parents and I（父親與母親與我）」由策展人黃慕薇與空間設計師木村俊介、堀口真貴乃共同完成，即日起至5月11日於京都素形藝廊登場。

圖中山景為劉星佑作品〈國之北疆〉，於東引島拍攝，山景上一大一小的作品，是2009年第一次嘗試換裝拍攝的〈我的父親母親〉，揭示過往15年的拍攝實踐，從個人與家庭視角出發，向自然景觀與政治疆界的界線做出提問。（劉星佑提供）圖中山景為劉星佑作品〈國之北疆〉，於東引島拍攝，山景上一大一小的作品，是2009年第一次嘗試換裝拍攝的〈我的父親母親〉，揭示過往15年的拍攝實踐，從個人與家庭視角出發，向自然景觀與政治疆界的界線做出提問。（劉星佑提供）

「My Parents and I」展出20組結合攝影與錄像的作品，透過家庭與社會的雙重視角，回望藝術家與農工出身父母之間的情感關係，也映照台灣從農業社會轉型為工業社會過程中，家庭結構與世代認同的文化變遷。

劉星佑自述，2009年莫拉克颱風重創其家鄉高雄甲仙，與父母失聯5日後返家，意外發現雙親1984年婚禮合照與父親當年穿著的西裝。這段經歷成為創作起點，他邀請父母穿上彼此衣物入鏡，拍攝成為影像作品，也做為日後投考藝術研究所的作品集之一。

此次展覽，呈現他從自我認同延伸至家庭與土地關懷的創作脈絡，其中，2012年作品「春耕」系列，劉星佑的父親手持祖父遺留農具的身影，象徵代代相傳的勞動精神，而地上透過喜宴收集的人造花，形構「無法結果卻永遠開花」的意象，暗喻男同志對自我角色的認同與投射，為攝影注入情感寓言；展覽最後則是2024至2025年間他於金門、馬祖等地拍攝的最新創作，結合陶瓷裝置，對自然景觀與政治疆界的界線提出提問。詳詢KYOTOGRAPHIE官方網站。

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