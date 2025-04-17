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【藝術文化】鴻鴻雙版本《末日前的冬之旅》 詮釋舒伯特經典

2025/04/17 05:30

鴻鴻視《末日前的冬之旅》為音樂意象劇場。（林政億攝，黑眼睛跨劇團提供）鴻鴻視《末日前的冬之旅》為音樂意象劇場。（林政億攝，黑眼睛跨劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由詩人鴻鴻策畫、黑眼睛跨劇團製作的音樂意象劇場《末日前的冬之旅》，將於4月19、20日在台北表演藝術中心球劇場演出。劇團以德國作曲家舒伯特的經典套曲《冬之旅》為核心，推出古典版與爵士版雙軌演出，透過詩意劇場與聲音轉化，回應當代世界的動盪與情感裂縫。

本劇源自德國浪漫詩人威廉．穆勒的詩集《冬之旅》，舒伯特將之譜曲於1827年完成，成為歷久不衰的聲樂經典。黑眼睛跨劇團此次將其改編為音樂意象劇場，打造「絕世復刻經典場」與「末日重生爵士場」兩版本。經典場由男中音趙方豪演唱、鋼琴家蘇映竹伴奏，重現德語原作詩意；爵士場則由爵士女歌手林理惠演唱謝明諺改編曲目，詩人鄭順聰以台語重新填詞，將經典旋律轉譯為台灣語境的情詩。

藝術總監鴻鴻表示，舒伯特的《冬之旅》是他大學時代至今的「荒島唱片」，40年來百聽不厭，「做成劇場版是我多年夙願。」這次雙版本演出，就像為一部電影配置兩種配樂與語言，「畫面不變，卻帶來兩種觀感與情緒折射。」他期望透過這場寓言劇場，讓觀眾在文明洗劫後的殘景中，見證生命如何頑強存活。

值得一提的是，鄭順聰的台語歌詞既保留古典深度，也以貼近在地經驗的語彙轉化詩意。如新詞〈考試〉便以學子對抗命運的處境，寓意人生的試煉：「考試是無通閃的人生，無標準答案的上歹添，主考官就是彼跤時鐘。」鴻鴻形容，這些詞與其說是翻譯，更是重寫，「既口語又不失典雅，台語的聲韻填德語的旋律是極大挑戰。」演出詳詢OPENTIX網站。

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