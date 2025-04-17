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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．極短篇】 柯映安／包裹

2025/04/17 05:30

◎柯映安◎柯映安

◎柯映安

老張是打算今天下班就要去死的，可那住十樓六號的女孩子，遲遲不來取包裹。老張喜歡把份內事做完，冊子裡獨獨10-6沒簽名，他不太舒服，交代接班的同事記得再通知10-6。回家，他燒炭自殺，可惜炭燒得比較慢，他走了一會神，想到不曉得10-6拿包裹了沒。老張滅了炭火，早上還去上班。一看，還沒取！老張跟10-6槓上了，打了數通電話總算接起來。那頭抽抽答答在哭，老張開口就說：「陳小姐，有包裹啊。」10-6小聲說不取了，就掛電話。老張再撥回去，大罵：「管理室不是妳家倉庫！」10-6也來脾氣了，說：「那東西我不要！」老張問：「妳沒拿又知道是什麼東西？」10-6那頭風大，大喊：「前男友還的東西！」老張停頓，他抓出包裹，看了會說：「但這是網購。」風愈來愈大了。老張問：「妳買太多自己都忘了？」10-6問：「是什麼？你替我拆開。」老張說：「摸包裝像是新衣服。」10-6又問：「什麼衣服？」老張為難，說：「我就看一眼啊。」面前走過一個住戶，穿著漂亮裙子。老張說：「裙子。」10-6安靜了好久，問：「那件裙子適合我嗎？」老張說：「適合啊，能穿好多年的那種。」他有點慌，試探問：「來不來拿啊？」掛電話後，老張趕緊把大箱子踢角落去，遲疑好久，打通多年未聯絡的女兒電話，問她，臨時要買一件裙子，能穿很久的那種。該上哪買呀？●

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