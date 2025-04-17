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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．運動場看台人生】用晴天心情面對雨天

2025/04/17 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃俊隆

人都喜歡迎接喜悅，逃避痛苦，就像早晨醒來，期待張開眼睛看到窗外是個大晴天，而非大雨如注。但人生如天氣，沒有永遠的晴天，總有痛苦伴隨而來。知名美國電視節目主持人史蒂芬．荷伯曾在CNN當家主播安德森．庫珀節目上，受訪如何面對親人離開的傷痛時說──如果你享受生命所帶給你的一切美好，沒有理由不也接受它所帶來的傷痛。

近日有本暢銷書書名為《親密關係》，在「贏在心態上」這章節中有這麼一段發人深思的話「痛苦雖不能避免，要不要受苦，卻可以選擇。」作者進一步解釋，若我們選擇逃避痛苦，不願面對，只會延長我們所受的苦難。多數人面對痛苦時，常會傾向選擇逃避、掙扎、發怒或者是反應過度，如此一來，只會使我們所受的痛苦加劇。作者建議面對痛苦最佳方式是「坦然面對」而不抗拒，若此，它將變成我們人生的禮物，使我們更堅強、更有自信，更接近自己的靈魂。

在運動心理學中，即便有各種不同學派、理論，但共同的基本概念為──在競技運動中，為了追求最佳表現，選手得保持健康心態，對於可以控制的事，全力以赴；不能控制的，坦然面對，或者不去想它，因為再怎麼煩惱都改變不了事實。好比在大賽抽籤分組，籤運不好抽到籤王，有些選手可能會想：為何我運氣這麼差，抽到這麼硬的對手，怎麼打得贏？萬一第一場比賽就輸了怎麼辦？類似這樣的想法，只會增加自己的痛苦，完全改變不了已成定局之事實。又或者，在比賽領先時，內心焦慮「萬一被對手逆轉追上來怎麼辦？」這樣的想法只會影響自己的表現，改變不了對手的表現。

面對生活困境，如同面對天氣、運動賽事不可逆的事實，雖然我們改變不了，但要用什麼心情面對，卻是我們可以選擇的。

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