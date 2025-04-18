【藝術文化】加速校園反毒 紙風車雙倍人馬啟動全年152場演出

紙風車把反毒觀念置入戲劇裡，讓小朋友了解毒品危機。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車青少年反毒戲劇工程」自2012年啟動以來，已走進1000多所國中小學，但這樣賣力的行腳，卻仍不敵毒品進入校園的速度，為此，紙風車文教基金會於昨（17）日在台北市國語實驗國小舉行的反毒宣誓記者會上，宣告2025年將同時動員2組人馬，增加1.5倍演出場次，共152場演出，盼攜手政府及民間力量，透過戲劇的宣導，讓孩子們了解毒品危機，遠離毒害。

大型氣球道具提醒小朋友注意各種偽裝為零食的新興毒品。 （紙風車提供）

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，「紙風車青少年反毒戲劇工程」13年來深入全國22縣市，共累積近65萬師生觀賞。但近年新興毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍菸彈）搭配電子菸具吸食，因取得容易、成本低廉，在校園氾濫。根據衛福部「濫用藥物檢驗通報資訊系統」資料顯示，2024年1至10月檢出2,905件施用案，相較於2023年同期的22件，暴增132倍，成為校園毒品問題增長幅度最大的危機。因此，增加反毒戲劇工程的演出場次，可說刻不容緩。

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張敏宜說明，雖然增加場次意味著需要募集的演出費也會加倍，但團隊會更加努力，號召更多企業及民間一起加入守護孩子的行列。教育部自2015年至今連續11年擔任指導單位，並給予行政及經費支持，今年度在此基礎上，教育部主動出擊，聯合全國各縣市政府教育局、處，統一彙整各縣市學校協調安排場次，目前有超過300所國中、小熱烈回應。

教育部政務次長張廖萬堅於宣告記者會上，指著台前許多氣球道具說，這些偽裝是王子麵或巧克力的新興毒品，小朋友如果看到這些東西，要特別小心，「戲劇是對孩子啟發最有力的媒介，非常感謝紙風車把反毒置入在戲劇裡，讓孩子們在看到活潑戲劇的過程中，知道不能碰毒品。」法務部保護司副司長林秀敏也表示，新型毒品的擴張，是社會的隱憂，「相信透過戲劇，能讓反毒理念深植小朋友心中。」

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