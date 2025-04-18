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【藝術文化】第19屆威尼斯建築雙年展 台灣館「[無]信仰」5月亮相

2025/04/18 05:30

文化部政務次長李靜慧（前排右5）、外交部政務次長吳志中（右6）、成功大學助理副校長吳秉聲（右2）、策展人薛丞倫（右3）與策展團隊「國立成功大學」、參展團隊代表等合影。（國美館提供）文化部政務次長李靜慧（前排右5）、外交部政務次長吳志中（右6）、成功大學助理副校長吳秉聲（右2）、策展人薛丞倫（右3）與策展團隊「國立成功大學」、參展團隊代表等合影。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第19屆威尼斯建築雙年展將於5月10日至11月23日在義大利威尼斯舉行，台灣館今年由國立台灣美術館主辦、國立成功大學團隊策畫，以「[無]信仰：漂蕩世界的台灣智慧（NON-Belief: Taiwan Intelligens of Precarity）」為主題，於普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展出。

〈邊界彈性〉討論台南鐵路地下化後的容積轉移與彈性空間治理。（國美館提供）〈邊界彈性〉討論台南鐵路地下化後的容積轉移與彈性空間治理。（國美館提供）

昨（17）日舉辦行前記者會，策展人薛丞倫指出，在台灣，什麼都可以成為信仰，也可以什麼都不信，這種不確定性的感知來自於地震頻繁、政權更迭的歷史與地緣處境。為呼應大會主題「智慧．自然．人工．集體」，以「漂蕩」為切入視角，批判並反思科技與永續之間的矛盾，突顯台灣在政治與生態壓力下發展出的建築韌性與智慧。

展覽由成大師生與建築師組成的17組團隊，提出多尺度建築研究與原型方案，其中13組製作可操作模型。作品聚焦於信仰與不信仰之間的灰色地帶，透過「戰術性的相互依存系統」、「基礎設施的流變」、「體現的韌性」與「調適性的集合體」等4大分類，建構台灣在漂蕩世界中的建築觀點。參展作品包含〈邊界彈性〉討論台南鐵路地下化後的容積轉移與彈性空間治理；〈氣候正義〉以高科技電子紙構成供桌裝置，呼應都市熱島效應及科技與生態信仰的張力；〈大員與威尼斯〉則以旋轉街廓模型對照台南與威尼斯的島嶼歷史，展現「身體韌性」的空間詩意。

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