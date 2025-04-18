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【自由副刊．愛讀書】 《長鏡頭》
《長鏡頭》 曹仕翰著，九歌出版
曹仕翰著，九歌出版
導演曹仕翰（1981-）首本散文集《長鏡頭》，以耐心悠緩的文字，重現八、九十年代成長於高雄的「南方時光」，以及，一名導演，在台灣，是如何煉成的。無論是兩部獲獎短片《春之夢》、《貓與蒼蠅》拍攝細節，或與Y導演在工作坊的種種琢磨、互動，都使讀者宛如置身現場。然而《長鏡頭》所關注者當不只「空間」，更是「空間中的人」，除了影像中被留住的陌生他者，最為溫柔的凝視，則給了家人――無論是偶然啟蒙了電影夢的父親，因緣際會與信仰產生連結的母親，乃至性傾向與興趣都和自己迥異的弟弟，謹守書寫倫理，不逾矩的詮釋，乃是理解親緣的嘗試，這一顆顆為人而設的長鏡頭，經過時間的安排，而終於把家人寫成了一面可以映照出自身的鏡子。（leo wang）
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