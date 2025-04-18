自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．銀髮俱樂部】第三人生 懂得找樂子

2025/04/18 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／美樂地

步入第三人生的黃金階段，身體尚稱健康，行動自如能自由出門在外，到處走走、逛逛，看看、買買、吃吃、喝喝，其實是最簡易單純的快樂心，也是最美滿的幸福情。

每天有很多阿公阿嬤喜歡流連在社區公園，群聚聊天或是抖動手腳做運動，見面久了也認識了，難免會私下熱情分享一些古早味糕點，純手工自製私房養生聖品，諸如：糕點、草仔粿、花生米、黑豆仁等，具十八般武藝絕活的老寶貝們歡喜親手製作、手工翻炒，真材實料衛生乾淨、健康無負擔，散播歡樂分享愛，開心快樂過每一天。

物換星移隨著四季變換的腳步樂當追星族，一年到頭忙著四處遊山玩水，登高、望遠、賞景、觀瀑、花季、楓紅、節慶等，走訪各地名勝古蹟廟宇老街，享受人擠人的熱鬧氣氛，走馬看花順手帶些當地名產伴手禮回家，不成敬意的小東西卻是禮輕情意重，開心與親朋好友分享歡樂，贈送旅遊小物。

不論是知性之旅，跟著導覽老師深入鄉間小巷走讀慢行漫遊，或是跟隨山隊，上山下海翻山越嶺走訪古道發思古之幽情，遠離城市鬧區車水馬龍的喧囂，在荒郊野外彼此分享小點心，吃來最感人間美味。行程結束時，更愛入境隨俗，隨遇而安品嘗當地經典小吃、冰果甜品、百年餅店伴手禮等，吃喝玩樂滿載而歸，富足身、心、靈最開心最快樂。

學期末舉辦嗨翻派對，樂齡同學無不卯足全力展現活力，裝模作樣粉墨登場，熱情參與學習成果發表會。更愛配合時令一起同樂歡慶迎接年節，目的無他，樂當歡樂製造機主動追求幸福感，增加年節氣氛，享受節慶喜氣開心同樂。

快樂其實很簡單，無須花大錢，只需要用點小心機，積極正面製造快樂元素，相互感染加倍增溫，樂趣之情隨手可得，即興高歌朗朗上口：當我們同在一起……你對著我笑嘻嘻，我對著你笑哈哈；再來一曲超洗腦神曲：祝你XX快樂，生日、新年皆適宜，溫暖祝福傳遞正能量，彼此激勵放大趣味性，盡情享受美妙樂活人生。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應