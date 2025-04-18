【家庭plus．銀髮俱樂部】第三人生 懂得找樂子

圖／達志影像

文／美樂地

步入第三人生的黃金階段，身體尚稱健康，行動自如能自由出門在外，到處走走、逛逛，看看、買買、吃吃、喝喝，其實是最簡易單純的快樂心，也是最美滿的幸福情。

每天有很多阿公阿嬤喜歡流連在社區公園，群聚聊天或是抖動手腳做運動，見面久了也認識了，難免會私下熱情分享一些古早味糕點，純手工自製私房養生聖品，諸如：糕點、草仔粿、花生米、黑豆仁等，具十八般武藝絕活的老寶貝們歡喜親手製作、手工翻炒，真材實料衛生乾淨、健康無負擔，散播歡樂分享愛，開心快樂過每一天。

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物換星移隨著四季變換的腳步樂當追星族，一年到頭忙著四處遊山玩水，登高、望遠、賞景、觀瀑、花季、楓紅、節慶等，走訪各地名勝古蹟廟宇老街，享受人擠人的熱鬧氣氛，走馬看花順手帶些當地名產伴手禮回家，不成敬意的小東西卻是禮輕情意重，開心與親朋好友分享歡樂，贈送旅遊小物。

不論是知性之旅，跟著導覽老師深入鄉間小巷走讀慢行漫遊，或是跟隨山隊，上山下海翻山越嶺走訪古道發思古之幽情，遠離城市鬧區車水馬龍的喧囂，在荒郊野外彼此分享小點心，吃來最感人間美味。行程結束時，更愛入境隨俗，隨遇而安品嘗當地經典小吃、冰果甜品、百年餅店伴手禮等，吃喝玩樂滿載而歸，富足身、心、靈最開心最快樂。

學期末舉辦嗨翻派對，樂齡同學無不卯足全力展現活力，裝模作樣粉墨登場，熱情參與學習成果發表會。更愛配合時令一起同樂歡慶迎接年節，目的無他，樂當歡樂製造機主動追求幸福感，增加年節氣氛，享受節慶喜氣開心同樂。

快樂其實很簡單，無須花大錢，只需要用點小心機，積極正面製造快樂元素，相互感染加倍增溫，樂趣之情隨手可得，即興高歌朗朗上口：當我們同在一起……你對著我笑嘻嘻，我對著你笑哈哈；再來一曲超洗腦神曲：祝你XX快樂，生日、新年皆適宜，溫暖祝福傳遞正能量，彼此激勵放大趣味性，盡情享受美妙樂活人生。

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